소란 고영배/ 사진=조준원 기자 wizard333@

밴드 소란이 고음이 두드러지는 신곡으로 돌아온다.소란(고영배, 서면호, 이태욱)은 16일 서울 마포구 MPMG 사옥에서 새 EP '드림'(DREAM) 발매 기념 미디어 쇼케이스를 열었다.EP '드림'은 2년 만의 신보이자 3인 체제 소란의 마지막 기록이다. '드림'은 '앞으로도 꿈을 꾸는 밴드가 되길 바란다'는 마음에서 지은 제목으로, 밴드로서의 꿈이 개인의 꿈으로 이어지는 전환의 메시지를 담았다.타이틀곡 '사랑한 마음엔 죄가 없다'는 그동안 소란이 선보인 적 없었던 미디엄 템포의 모던락 사운드로 이뤄진 노래다. 인트로와 아웃트로의 기타라인과 폭발적인 가창이 특징이다. 15년 차 소란의 곡 중 최초의 외부 작업 곡으로, 박우상 작곡가와 송캠프를 통해 탄생했다.고영배는 "곡 작업을 할 때 컨디션이 좋기도 했고, 늘 하던 방식이 아니라 심취해서 만들다 보니 노래가 너무 높아졌다. 챌린지 촬영을 위해 다른 가수들에게 노래를 들려줬는데 고음깨나 한다는 가수들도 "오랜만에 진짜 '챌린지'다, 너무 높다"고 하더라"고 전했다.소란의 새 EP '드림'은 오는 17일 오후 6시 발매된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr