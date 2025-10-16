사진제공=에스앤코

'라이프 오브 파이' 한국 초연의 주역 박정민, 박강현의 콘셉 포스터가 공개됐다. 8년 만에 무대 연기에 도전한 박정민은 "두렵습니다. 열심히 하겠습니다"라고 소감을 밝혔다.앞서 추석 연휴 기간 공식 SNS를 통해 공개된 포스터는 광활한 망망대해 한가운데 227일간의 경이로운 여정을 펼치는 소년 파이를 콘셉트로, 바다의 물결 속 희망을 꿈꾸는 박정민, 박강현의 모습이 담겼다. 파이 역은 생존을 건 숨 막히는 대결, 극한의 상황에서 홀로 남은 두려움과 상실감, 꺾이지 않는 용기와 희망 등 신체적, 정신적인 면에서 배우로서의 역량을 쏟아부어 내야 한다. 눈앞에서 생생하게 펼쳐지는 배우들의 연기는 '라이프 오브 파이'를 관람해야 할 작품으로 만드는 이유이다.고도의 숙련 과정을 거친 퍼펫티어들의 혼연일체가 된 듯한 연기와 무브먼트, 무대 전체가 움직이는 듯한 거대한 폭풍우와 바다 등 감탄을 자아내는 스펙터클한 무대 예술에 대한 호기심 역시 뜨겁다. "벌써 소년 파이로 변신했나? 무대에서 빨리 보고 싶다", "연기로 나무랄 데 없는 파이 역의 배우가 더더욱 호기심을 자극한다", "27명의 배우들이 무대 위에서 어떻게 이야기를 풀어낼지 너무 기대된다", "원작의 바다, 동물들이 무대 위에서 어떻게 표현될지 궁금하다" 등 캐스트와 작품을 향한 관객들의 기대감이 배가되고 있다.한창 연습에 임하고 있는 두 배우는 '라이프 오브 파이'에 몰두하는 모습으로 기대감을 끌어올린다. 박정민은 첫 리딩 현장에서 "두렵습니다. 열심히 하겠습니다"라며 8년 만의 무대 연기에 대한 단단한 각오를 다졌다. 박강현은 "어떤 면에서 실제 인간보다 더 많은 감정을 느낄 수 있을 퍼펫과의 연기를 해보고 싶었다"라며 새로운 연기에 대한 의지를 드러냈다.'라이프 오브 파이'는 토니상 3개 부문, 올리비에상 5개 부문 등 주요 어워즈를 휩쓸며 관객과 평단을 사로잡았다. 맨부커상을 수상한 얀 마텔의 베스트셀러 원작의 신비한 세계를 혁신적인 기술과 상상력이 돋보이는 공연 예술로 구현했다. 거대한 폭풍우, 수평선과 맞닿은 광활한 밤하늘 등 무대 전체가 살아 움직이는 스펙터클함, 퍼펫에 생명을 불어넣은 듯한 리얼한 연기와 무브먼트는 압도적이다. 파이 역의 박정민, 박강현, 아버지 역의 서현철, 황만익, 엄마 역 등을 맡는 주아, 송인성 등 최고의 역량을 지닌 27명의 캐스트가 완성됐다. 태평양 한가운데에 남겨진 파이와 벵골 호랑이 리처드 파커의 227일간의 대서사시를 담은 '라이프 오브 파이' 한국 초연은 12월 2일 GS아트센터에서 개막한다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr