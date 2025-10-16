SNS

개그우먼 김영희가 안혜경을 향한 애정을 드러냈다.지난 15일 김영희는 자신의 계정에 "진짜 얼마만이유!!!"라는 글과 함께 사진을 게재했다.공개된 사진 속 김영희와 안혜경은 편안한 차림으로 만나 즐거운 시간을 만끽하고 있다. 이들은 분위기 좋은 식당에서 먹방도 함께 펼쳤다.한편, 2008년 OBS 1기 개그맨으로 데뷔한 김영희는 2010년 KBS 25기로 입사 후 '개그콘서트'에서 '봉숭아 학당', '끝사랑' 등의 코너에서 활약하며 본격적으로 얼굴을 알렸다.이후 2021년 10살 연하의 야구선수 출신 윤승열과 결혼해 슬하에 딸을 두고 있다.안혜경은 2023년 9월 송요훈 촬영감독과 1년의 교제 끝에 결혼식을 올렸다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr