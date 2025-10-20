사진=텐아시아DB

'백번의 추억'에서 고등학생 한재필 역을 맡아 교복을 입고 등장한 배우 허남준(32)이 일부 시청자들의 반응에 솔직한 심경을 전했다.지난 15일 서울 종로구 삼청동에 위치한 한 카페에서 JTBC 드라마 '백번의 추억'에 출연한 허남준을 만났다. '백번의 추억'은 100번 버스 안내양 고영례(김다미 분)와 서종희(신예은 분)의 빛나는 우정, 그리고 두 친구의 운명적 남자 한재필을 둘러싼 애틋한 첫사랑을 그렸다.드라마 초반, 교복을 입고 등장한 허남준을 두고 일부 시청자들은 "나이에 비해 교복이 어색하다", "몰입에 방해된다" 등의 반응을 보였다. 이에 대해 허남준은 "안타깝다는 말밖에는 할 수가 없다"라며 조심스럽게 입을 열었다.그는 "생각보다 그 당시 고등학생들이 굉장히 성숙하게 생겼다. 아버지 친구들 옛날 사진만 봐도 지금 고등학생들과 느낌이 다르다"며 "이렇게까지 반응이 안 좋을 줄은 몰랐다. 이질감을 느끼셨다면 죄송하다. 이미 다 찍어놓은 상황이기에 어쩔 수가 없다"고 웃으며 말했다.'백번의 추억'을 촬영하며 가장 기억에 남는 씬이 있냐는 질문에 허남준은 "놀이터에서 재필이가 종희에게 고백했을 때가 생각난다"고 답했다. 그는 "재필이가 그때 처음으로 자기 자신을 드러낸다. 초반 촬영이었고 긴장도 많이 한 상태였는데, 그 장면을 찍으면서 한재필이라는 역할에 더 몰입할 수 있었다"고 회상했다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr