김용빈, 최고의 전성기

가수 김용빈의 팬미팅 ‘스카이 캐슬’이 성황리에 막을 내렸다.김용빈은 지난 15일 오후 3시와 7시 30분, 총 2회에 걸쳐 서울 용산구 블루스퀘어 SOL트래블홀에서 팬미팅 ‘스카이 캐슬’을 개최했다. 이번 팬미팅은 지난 생일 라이브에서 팬들과 나눈 약속을 지키기 위한 자리였다.오프닝 VCR이 재생된 후, 김용빈이 ‘감사’를 부르며 등장하자 팬들은 뜨거운 환호로 응답했다. MC훈의 진행으로 본격적인 공연이 시작되고, 팬들은 “용빈 왕자님 나와주세요”라는 구호로 김용빈을 무대 위로 소환했다. 이어 왕자 차림으로 레드카펫을 밟고 다시 등장한 김용빈은 생일을 기념해 기부 선행을 펼친 팬들에게 감사 인사를 전했다.이후 다양한 코너들이 진행됐다. 김용빈의 성장과 활동을 돌아보는 ‘용빈 왕자 연대기’ 코너에서는 직접 그린 인생그래프를 비롯해 그의 어린 시절부터 현재까지의 사진들이 공개돼 웃음과 감동을 자아냈다. 김용빈은 “인생 최고의 전성기를 누리고 있다. 큰 사랑을 주신 팬들에게 진심으로 감사드린다”고 애정을 드러냈다.이어 ‘사랑은 어떻게 생겼을까’를 부르며 감미로운 무대를 선사한 그는, 팬들과 함께 TMI를 공유하는 ‘왕자의 신상기록부’ 코너로 유쾌한 시간을 이어갔다. 신체 사이즈부터 최근 구매한 물건, 팬들이 몰랐던 소소한 비밀까지 직접 밝히며 소통했다.또한 ‘왕자력 측정 빙고', ‘TMI OX 퀴즈’ 코너를 통해 팬들과 함께 다양한 미션을 수행했으며, 성공한 팬들에게 사인포스터와 CD를 선물하는 등 훈훈한 팬사랑을 드러냈다.김용빈은 이어 지난 3월 발매한 ‘금수저’와 2017년도에 발매한 ‘나 아직도’를 열창하며, 한층 깊어진 보컬과 감성으로 관객들의 큰 호응을 얻었다.마지막 코너인 ‘왕국 우체국’에서는 사전에 모집된 팬들의 사연을 직접 읽으며 감동의 순간을 만들었다. 신청곡으로 1회차 공연에서 ‘보고 싶어서’를, 2회차에서는 ‘사랑’을 불러 진심과 응원의 메세지를 전달했다. 또한 직접 쓴 편지를 낭독하며 팬들에 대한 고마움을 보였다.1회차 공연에서는 함께 '미스터트롯3'에서 활약했던 TOP5 최재명이 예고없이 공연장을 깜짝 방문해 모두를 놀라게 했다. 두 사람은 돈독한 우정을 자랑했다.김용빈은 마지막 곡 ‘물새 우는 강 언덕'을 부르며 잔잔한 감동을 선사했다. 이어 쏟아지는 앵콜 요청에 다시 무대에 올라 ‘비나리’를 선보이며 무대를 마무리했다. 공연을 찾아준 팬들에게 감사 인사를 전한 그는 함께 단체 사진을 촬영하며 영원히 기억될 추억을 남겼다.김용빈은 “보내주신 사랑 잊지 않고 좋은 음악으로 보답하겠다”며 소감을 밝혔다. 마지막으로 ‘어제도 너였고 오늘도 너여서’를 부르며 팬미팅의 대미를 장식했다.한편 김용빈은 '미스터트롯3'에서 최종 우승을 차지했다. 지난 7월 우승 특전곡 ‘어제도 너였고 오늘도 너여서’을 발표하고 활발히 활동 중이다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr