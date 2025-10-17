한혜진/ 사진=텐아시아 DB

사진 제공 = KBS '누난 내게 여자야'

KBS 새로운 연애 리얼리티 '누난 내게 여자야'가 과몰입을 유발하는 티저 영상을 공개하며, 첫 방송을 향한 기대감을 높였다.오는 27일 첫 방송되는 '누난 내게 여자야'는 커리어를 위해 치열한 시간을 보내느라 아직 사랑을 찾지 못한 여성들과, 사랑 앞에서는 나이가 숫자에 불과하다고 믿는 남성들의 로맨스를 담은 프로그램이다. 여기에, '워너비 누나들' 한혜진X황우슬혜, '아이돌 연하남즈' 장우영X수빈이 MC로 합류, 세대를 초월한 조합으로 누나와 연하남의 로맨스에 과몰입하며 활약할 예정이다.공개된 티저에선 각기 다른 분야에서 커리어를 가진 누나들의 실루엣과 목소리가 공개돼, 더욱 관심을 모으고 있다. "사랑보다 일이 먼저였다", "이렇게 일만 하다 혼자 늙는 건가?"라는 누나들의 솔직한 심정과 "나만 한 연하남 찾기 쉽지 않다", "어린 게 안 좋을 이유가 있나요?"라고 묻는 연하남들의 패기 넘치는 저돌적인 모습이 이어지며, 이들이 펼쳐갈 발칙한 로맨스가 예고돼 궁금증을 자아냈다.또한, 예측 불가한 혼돈의 러브 라인도 예고됐다. "데이트를 못 나가게 되니까 상처가 되더라고"라며 절망한 듯 머리를 감싸 쥔 누나와 "내가 네 앞에서 웃고 했던 게 다 가짜겠냐고?"라며 무릎을 꿇은 채로 절절한 마음을 드러내는 연하남의 모습이 공개돼 궁금증을 유발하는 동시에 긴장감을 자아냈다. 티저 영상 말미에는 "누나, 나랑 데이트 갈래요?"라는 수줍은 듯 거침없는 연하남의 모습이 그려지며 설렘을 더했다.연상연하 리얼 로맨스 '누난 내게 여자야'는 오는 27일 오후 9시 50분 KBS2에서 첫 방송된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr