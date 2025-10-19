사진=바로엔터테인먼트

황신혜의 딸 배우 이진이가 JTBC '서울 자가에 대기업 다니는 김 부장 이야기'에 출연하며 열일 행보를 이어간다. 앞서 그는 변우석이 소속된 유명한 바로엔터테인먼트와 계약을 체결했다.JTBC 새 토일드라마 '서울 자가에 대기업 다니는 김 부장 이야기'(이하 '김 부장 이야기')는 자신이 가치 있다고 생각한 모든 것을 한순간에 잃어버린 한 중년 남성이 긴 여정 끝에 마침내 대기업 부장이 아닌 진정한 본인의 모습을 발견하게 되는 이야기다. 해당 작품에는 류승룡, 명세빈, 차강윤, 정은채, 허남준 등 이 출연한다고 알려졌다.극중 이진이는 유학파 출신이자 스타트업을 이끄는 핵심 멤버 한나 역을 맡았다. 이진이는 한나 캐릭터를 만나 인물의 성장해 나가는 과정과 명랑하고 쾌활한 매력과 함께 톡톡 튀는 존재감을 발휘하며 극을 한층 풍성하게 만들 예정이다.2016년 드라마 '미스터리 신입생'에서 주연을 맡으며 배우로서 첫걸음을 내디딘 이진이는 웹드라마 '전지적 짝사랑 시점', tvN '드라마 스테이지 - 직립 보행의 역사', '멘탈코치 제갈길' 등을 통해 필모그래피를 쌓았다. 이어, 2019년에는 영화 '너의 여자친구'로 연기 영역을 넓힘과 동시에 NBC 유니버셜 산하 UCP의 제작의 미국 TV 시리즈 '트레드스톤(Treadstone)'에 출연하며 글로벌한 잠재성까지 입증했다.이진이는 드라마 '그래, 이혼하자'에서 안희주 역으로 캐스팅되어 활발한 연기 행보를 이어가고 있다. 본연의 매력적인 마스크는 물론, 안정적인 연기력으로 기대를 모으고 있는 이진이이기에 그가 '김 부장 이야기'의 한나 역을 통해 어떤 활력을 불어넣을지 이목이 쏠리고 있다.'서울 자가에 대기업 다니는 김 부장 이야기'는 오는 25일(토) 밤 10시 40분에 첫 방송 될 예정이다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr