숏콘텐츠 제작사 코코미디가 중국 현지에서 쌓은 제작 경험과 노하우를 기반으로 제작한 한국판 숏드라마 '이처럼 눈부신 그녀'를 12월 초 공개한다.최근 케이플러스 소속 배우 안유정(본명 이유정)이 웨딩드레스를 입은 사진을 공개해 화제를 모은 가운데, 코코미디어가 해당 촬영 당시의 이미지를 추가로 공개하며 작품에 대한 기대감을 높였다.이번 시리즈 '이처럼 눈부신 그녀'는 사랑과 성장, 그리고 자아를 주제로 한 감성 로맨스 장르의 78부작 숏폼드라마로, 12월 초 공개를 목표로 후반 작업이 한창이다.코코미디어 노경호 대표는 "중국 시장에서 오랫동안 축적한 숏드라마 제작 노하우를 바탕으로, 국내 시청자에게도 감정선이 세밀한 숏폼 서사를 선보이고자 했다"며 "'이처럼 눈부신 그녀'는 글로벌 트렌드를 반영한 한국형 숏드라마의 새로운 기준이 될 것"이라고 말했다.케이플러스 소속 배우 안유정은 Mnet '러브캐처 인 발리' 출연으로 얼굴을 알리며 이국적인 외모와 독보적인 분위기로 주목받았다. 11만 팔로워를 보유한 인플루언서이자 다양한 광고와 화보에서 활약해온 그는 지난 3월 케이플러스와 전속계약을 체결하며 배우로서의 본격적인 행보를 시작했다. 앞서 지난해 11월 유병재는 안유정과 열애 중이는 보도가 전해졌다.케이플러스는 "앞으로 안유정이 장르를 넘나드는 다채로운 연기를 보여줄 수 있도록 전폭적인 지원을 이어갈 예정"이라고 밝혔다.코코미디어는 배우 교육 인프라가 탄탄한 K-콘텐츠 제작사로, 숏드라마·숏폼 콘텐츠 제작, 브랜드형 PPL, 글로벌 MCN 네트워크 등 다양한 사업을 전개하고 있다. 특히 소속 배우 및 인플루언서를 보유한 종합 엔터테인먼트 제작사로서, 숏폼 드라마·웹드라마·브랜드 영상 등 다양한 포맷의 K-콘텐츠를 기획·제작하며 국내외 플랫폼을 통한 콘텐츠 유통 및 글로벌 협업 프로젝트를 적극적인 추진하고 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr