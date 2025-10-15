남친이 골반 성형수술 강요…'조충현♥' 김민정, 분노 폭발 "억지로 하지 않았으면" ('남과여')

사진제공=KBS Joy

김민정이 몸매 집착남 사연에 진심으로 조언했다.15일 공개된 ‘연애의 참견 남과 여’ 10-1회에서는 영화배우 변진수와 미녀 개그우먼 한윤서가 게스트로 출연했다.이번 회차에는 완벽한 몸매에 집착하는 남자친구 때문에 고민이라는 사연이 소개됐다.사연자는 “타고나기를 약하게 태어나 어릴 적부터 자주 넘어지고 다쳤다”라며 건강을 위해 헬스장을 찾았지만 운동 초보라 모르는 것도, 서툰 것도 많았다고 전했다. 그러다 운동 자세를 도와주는 남성이 나타났고, 헬스장에서 마주칠 때마다 도움을 받으며 가까워졌다.그 이후 운동 중 위험한 사고를 막아준 일을 계기로 두 사람은 헬스장 밖에서 만나기로 약속했고, 운동복 대신 셔츠와 슬랙스를 입은 남성의 모습에 사연자는 부드럽고 깔끔한 이미지를 느꼈다고 밝혔다. 그날 이후 두 사람은 매일 함께 운동하며 가까워졌고, 결국 연인으로 발전했다.그러나 문제는 연애를 시작한 후에 드러났다. 영화나 전시회 같은 건 재미없다는 남자친구와의 데이트 코스는 오직 ‘운동’이었다. 다니던 헬스장이 지겨우면 다른 헬스장 이용권을 끊으며 ‘헬스장 투어’를 다니는 것이 일상이었다.심지어 남자친구는 사연자의 동의 없이 바디프로필 촬영까지 예약했고, 스킨십 중에도 “등을 펴라”, “날개뼈에 힘줘라”라며 자세를 지적했다. 식사 자리에서는 “메뉴에 단백질이 부족하다”라며 삶은 달걀 여섯 개를 사 오기도 했다.여기서 끝이 아니었다. 사연자가 페스티벌에 함께 가자고 하자 남자친구에게서 돌아온 대답은 충격적이었다. 가는 건 좋지만, 조건이 있다던 남자친구는 “아무리 봐도 힙라인이 조금 아쉽다”라며 사연자에게 골반 지방 이식 수술을 권한 것. 충분히 건강한 지금에 만족한다는 사연자에게 “지인 통해서 30% 할인도 된다”, “나랑 헤어져도 완벽한 몸매는 남잖아”라며 강요하는 모습을 보였다.사연을 들은 한윤서는 “원하지 않는 걸 강요하는 건 부모님이 해도 나쁜 일이다”, “골반을 하면 다음엔 어깨, 그 다음엔 승모근을 하라 할 것”이라며 한 번 요구를 들어주면 상대는 계속 원할 것이라고 일침을 가했다.이어 출연진은 각자의 참견을 전했다. 변진수는 “이건 한 대 맞아야 된다”라며 웃음을 자아냈고, 한윤서는 “사연자가 있는 그대로를 사랑해 주는 남자를 만났으면 좋겠다”라고 따뜻한 위로를 건넸다. 조충현 아내인 아나운서 김민정은 공감하며 “어떤 것도 강요에 의해서 하지 않았으면 좋겠다”라고 강조했다.‘연애의 참견 남과 여’는 매주 수요일 오전 7시 KBS Joy 공식 유튜브 채널에서 공개된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr