저작권료 수익만 월 10억 원 이상으로 알려진 전소연이 아이돌로서 외모보다 음악에 관한 열정과 실력이 더 중요하다고 강조했다.15일 오전 서울 강남구 엘리에나호텔에서 '언프리티 랩스타 : 힙팝 프린세스' 제작발표회가 열였다. 현장에는 메인 프로듀서 아이들 소연, 개코, 리에하타, 이와타 타카노리를 비롯해 참가자 40명, 정민석 PD, 황금산 챕터아이 대표가 참석했다.'언프리티 랩스타 : 힙팝 프린세스'는 Mnet이 새롭게 선보이는 한일 합작 힙합 걸그룹 탄생 프로젝트다. 힙합·K-POP·J-POP 등 각기 다른 아이덴티티를 가진 참가자들이 모여 음악, 안무, 스타일링, 영상 제작 등 모든 과정에 직접 참여하며 글로벌 힙합 걸그룹의 탄생을 목표로 한다.2015년 첫선을 보였던 대한민국 최초 여자 래퍼 서바이벌 프로그램 '언프리티 랩스타'의 새로운 시즌으로, 전소연, 치타, 헤이즈 등 수많은 여성 래퍼가 얼굴을 알린 프로그램이기도 하다. 이번 시즌은 2016년 '언프리티 랩스타 3' 이후 약 9년 만에 리뉴얼이다.9년 전 '언프리티 랩스타'에 참가자로 출연했던 전소연은 "내가 가수가 된 이유는 음악을 너무 좋아해서다. 외모가 예쁜 것도 좋고 중요하지만, 요즘 아이돌 친구들도 음악을 더욱더 좋아해서 가수를 꿈꿨으면 좋겠다"고 말했다.이어 "직접 음악을 만드는 친구들이 더욱더 많아지길 바란다. 요즘 생각을 많이 하고 있었는데, 이번 프로그램에 나온 참가자들이 그런 길을 걸으려고 노력하고 성장하는 모습이 인상 깊었다. 이 프로그램이 많은 사람에게 사랑받으면서 이런 참가자들이 더욱 많아지길 바란다"고 밝혔다.전소연은 "오디션 프로그램 심사는 처음은 아니다. 그동안은 매력이나 스타성을 많이 봐왔지만, 이 프로그램은 제목부터 '언프리티 랩스타'이기 때문에 무조건 실력이다. 외모도 물론 중요하지만, 이번만큼은 실력이 제일 우선이라고 생각한다"고 강조했다.'언프리티 랩스타 : 힙팝 프린세스'는 16일 오후 9시 50분 Mnet에서 처음 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr