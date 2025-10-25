[단독] 1200:1 경쟁률 뚫고 변우석 바통 받았다…홍승범 "망할 거면 빨리 망하는 게 나아" [인터뷰]

≪이소정의 스타캐처≫
"예전에는 '망할 거면 빨리 망하는 게 낫겠다'는 마인드였어요. 하다 보니 생각이 바뀌더라고요. 흥행과 상관없이 연기 그 자체에 흥미가 생겨 계속 하고 싶어졌어요. 다양한 인물을 표현하는 일에 재미를 느꼈거든요."
라이프타임TV 서바이벌 오디션 프로그램 '캐스팅 1147km'(이하 '1147km')에서 최종 우승을 거머쥔 홍승범이 이렇게 말했다. 지난 1일 서울 중림동 텐아시아 사옥에서 만난 그는 1991년생으로, 출연자 6명 중 최연장자였다. 홍승범은 2017년 SBS 드라마 '이판사판'으로 데뷔한 9년차 연기자다. '복수가 돌아왔다', '꼰대인턴', '성스러운 아이들', '이로운 사기' 등 다수의 작품에서 활약하며 필모그래피를 차근차근 쌓았다. '1147km'은 단순한 오디션이 아니라 합숙 리얼리티 포맷을 결합한 프로그램이다. 제목이 들어간 1147km는 서울과 도쿄 간 거리다. 국경과 문화를 넘나드는 청춘 배우들의 꿈과 도전을 그렸다. 참가자는 무경력 신인부터 데뷔 9년 차 경력 배우까지, 서로 다른 배경을 가진 6명이었다. 한 공간에서 함께 지내며 남자 주인공 자리를 두고 경쟁했고, 연기 미션과 자기표현 과제를 수행하며 경쟁과 우정이 공존하는 성장기를 보여줬다.
심사위원으로는 변우석 신드롬에 큰 영향을 미친 '선재 업고 튀어'의 윤종호 감독, '소년시대', '유어 아너'의 김재환 작가가 나와 참가자들의 연기를 평가했다. 도전자로는 홍승범 외 김현진, 김민준, 이찬우, 장덕수, 정현재가 출연했다. 본선에 오르기 전 약 1200명이 지원했다고 전해졌다. 치열한 경쟁 속에서 홍승범은 여러 차례 미션을 거듭한 끝에 최종 우승의 주인공이 됐다. 연기의 매력에 푹 빠졌다는 홍승범은 "일이 없을 때 이 시간을 어떻게 견뎌내야 할까 하는 고민을 늘 한다. 이 업계에 계신 분들은 다 비슷한 마음이지 않을까 싶다. 결국 공백기를 어떻게 보내느냐가 중요하다고 고백했다. 이어 "덕션 일하는 친구와 작업하고, 아버지와 일본어 공부도 하면서 쉴 틈 없이 지내고 있다"며 "현재는 연극 '마트로시카'에 출연 중"이라고 근황을 밝혔다.
우승 특전으로 윤종호 감독의 차기작 주연을 맡게 된 그는 이번 기회를 통해 솔로 OST 가창에도 도전한다. 홍승범은 "살면서 이런 기회가 생길 줄 몰랐다. 정말 감사하고 영광스럽다"며 미소 지었다. 그는 "지난주에 녹음을 마쳤다. 어반자카파 권순일 형에게 따로 노래 레슨을 받으며 열심히 연습했다"고 덧붙였다. 권순일과의 인연에 관해 홍승범은 "5년 전 '꼰대인턴'을 하면서 박기웅 선배와 친해졌는데, 기웅 선배와 순일이 형이 친구 사이다. 크리스마스 때 순일이 형 집에 놀러 간 걸 계기로 부쩍 가까워졌고 자주 만나게 됐다"고 말했다.
"순일이 형과 일본 여행도 같이하고, 주 2~3회는 얼굴을 볼 정도로 거리낌이 없어요. 노래 레슨에 관해선 완전 츤데레 스타일이에요. 겉으론 '그냥 네 방식대로 해'라고 하다가도, 어느 날 '그래서 너 시간 언제 되냐?' 하면서 레슨 일정 잡아주죠. 처음엔 간단하게 30분만 봐줄 것처럼 하다가 3~4시간씩 스파르타로 가르쳐 줍니다."
홍승범은 "순일이 형은 무척 귀한 고급 인재다. 이런 인연을 만나는 게 흔치 않다고 생각한다"고 칭찬했다. 그러면서 "호흡법부터 하나하나 짚어준 덕분에 보컬에 관해 많이 배웠다. 덕분에 전보다 실력도 늘었고, 노래하는 즐거움도 새롭게 알게 됐다"며 권순일에게 고마워했다.
이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr
