[단독] 1200:1 경쟁률 뚫고 변우석 바통 받았다…홍승범 "망할 거면 빨리 망하는 게 나아" [인터뷰]

≪이소정의 스타캐처≫

방송계 반짝거리는 유망 스타 캐치해서 소개

사진=본인 제공

사진=본인 제공

사진=본인 제공

사진=본인 제공

라이프타임TV 서바이벌 오디션 프로그램 '캐스팅 1147km'(이하 '1147km')에서 최종 우승을 거머쥔 홍승범이 이렇게 말했다. 지난 1일 서울 중림동 텐아시아 사옥에서 만난 그는 1991년생으로, 출연자 6명 중 최연장자였다. 홍승범은 2017년 SBS 드라마 '이판사판'으로 데뷔한 9년차 연기자다. '복수가 돌아왔다', '꼰대인턴', '성스러운 아이들', '이로운 사기' 등 다수의 작품에서 활약하며 필모그래피를 차근차근 쌓았다.'1147km'은 단순한 오디션이 아니라 합숙 리얼리티 포맷을 결합한 프로그램이다. 제목이 들어간 1147km는 서울과 도쿄 간 거리다. 국경과 문화를 넘나드는 청춘 배우들의 꿈과 도전을 그렸다. 참가자는 무경력 신인부터 데뷔 9년 차 경력 배우까지, 서로 다른 배경을 가진 6명이었다. 한 공간에서 함께 지내며 남자 주인공 자리를 두고 경쟁했고, 연기 미션과 자기표현 과제를 수행하며 경쟁과 우정이 공존하는 성장기를 보여줬다.심사위원으로는 변우석 신드롬에 큰 영향을 미친 '선재 업고 튀어'의 윤종호 감독, '소년시대', '유어 아너'의 김재환 작가가 나와 참가자들의 연기를 평가했다. 도전자로는 홍승범 외 김현진, 김민준, 이찬우, 장덕수, 정현재가 출연했다. 본선에 오르기 전 약 1200명이 지원했다고 전해졌다. 치열한 경쟁 속에서 홍승범은 여러 차례 미션을 거듭한 끝에 최종 우승의 주인공이 됐다.연기의 매력에 푹 빠졌다는 홍승범은 "일이 없을 때 이 시간을 어떻게 견뎌내야 할까 하는 고민을 늘 한다. 이 업계에 계신 분들은 다 비슷한 마음이지 않을까 싶다. 결국 공백기를 어떻게 보내느냐가 중요하다고 고백했다. 이어 "덕션 일하는 친구와 작업하고, 아버지와 일본어 공부도 하면서 쉴 틈 없이 지내고 있다"며 "현재는 연극 '마트로시카'에 출연 중"이라고 근황을 밝혔다.우승 특전으로 윤종호 감독의 차기작 주연을 맡게 된 그는 이번 기회를 통해 솔로 OST 가창에도 도전한다. 홍승범은 "살면서 이런 기회가 생길 줄 몰랐다. 정말 감사하고 영광스럽다"며 미소 지었다. 그는 "지난주에 녹음을 마쳤다. 어반자카파 권순일 형에게 따로 노래 레슨을 받으며 열심히 연습했다"고 덧붙였다.권순일과의 인연에 관해 홍승범은 "5년 전 '꼰대인턴'을 하면서 박기웅 선배와 친해졌는데, 기웅 선배와 순일이 형이 친구 사이다. 크리스마스 때 순일이 형 집에 놀러 간 걸 계기로 부쩍 가까워졌고 자주 만나게 됐다"고 말했다."순일이 형과 일본 여행도 같이하고, 주 2~3회는 얼굴을 볼 정도로 거리낌이 없어요. 노래 레슨에 관해선 완전 츤데레 스타일이에요. 겉으론 '그냥 네 방식대로 해'라고 하다가도, 어느 날 '그래서 너 시간 언제 되냐?' 하면서 레슨 일정 잡아주죠. 처음엔 간단하게 30분만 봐줄 것처럼 하다가 3~4시간씩 스파르타로 가르쳐 줍니다."홍승범은 "순일이 형은 무척 귀한 고급 인재다. 이런 인연을 만나는 게 흔치 않다고 생각한다"고 칭찬했다. 그러면서 "호흡법부터 하나하나 짚어준 덕분에 보컬에 관해 많이 배웠다. 덕분에 전보다 실력도 늘었고, 노래하는 즐거움도 새롭게 알게 됐다"며 권순일에게 고마워했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr