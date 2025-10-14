사진=박지헌 SNS

그룹 V.O.S 멤버 박지헌이 똑닮은 아들을 공개했다.박지헌은 14일 자신의 인스타그램에 "우리 애기들은 어디 갔을까. 어쩜 이리도 순식간일까"라는 문구와 함께 하나의 영상을 게재했다.공개된 영상 속에는 박지헌이 두 아들과 14년 전을 비교하고 있는 모습. 특히 아빠 박지헌 앞에 자리를 잡은 두 아들은 AI를 활용해 박지헌을 과거로 돌려놨다고 해도 믿을 정도로 똑닮은 비주얼을 보여 눈길을 끌었다.한편 1978년생으로 올해 47세인 박지헌은 2004년 3월 데뷔해 올해 21주년을 맞았다. 1살 연하의 비연예인과 결혼해 슬하에 3명의 아들과 3명의 딸을 두고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr