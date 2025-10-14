사진='조선의 사랑꾼' 캡처

결혼을 앞둔 윤정수, 원진서가 2세 계획을 밝혔다.지난 13일 방송된 TV조선 예능 '조선의 사랑꾼'에서는 윤정수, 원진서가 배기성과 임형준을 만나 다양한 이야기를 나눴다.배기성은 "정수가 결혼을 늦게 했다. 아이를 빨리 낳아야 할 텐데 얼마나 낳을 거냐"라며 말문을 열었다. 윤정수는 "우리 아내는 처음부터 안정적으로 해야 한다고 해서 지금 병원도 열심히 다니고 있다"고 답했다.임형준은 "나중에 두 분 2세 나오면 내가 육아 노하우를 전수해 드리겠다"고 말했다. 이에 원진서가 "육아를 엄청 잘하시더라"고 하자 임형준은 "나는 두 분이 계획 이런 거 없이 그냥 빨리 (아이를) 가졌으면 좋겠다"라며 웃어 보였다.원진서는 "맞다. (아이가) 생기기만 하면 좋겠다. 남편이 아이를 워낙 좋아하고 나도 좋아한다"고 거들었다. 윤정수 역시 "나는 너무 좋다. 자기도 (아이를) 좋아하면서 나한테 꼭 아이를 안겨 주고 싶다고 한다. 그 마음이 너무 감사하다. 그런데 나는 안 될 수도 있다고 생각하고, 안 되면 말고라는 생각이다. 둘이 행복하면 된다"고 털어놨다.윤정수는 "그런데 진서가 자꾸 속상해한다. (임신 걱정으로) 차에서 둘이 같이 운 적도 있다. 둘 다 성격이 급하다"고 덧붙였다. 그러자 임형준은 "심리적으로 쫓기면 안 된다. 강박을 갖지 않는 게 좋다"라고 조언했다. 윤정수는 "내가 자신은 없지만 잘 노력해 보겠다"라며 웃어 보였다.이날 방송에서는 윤정수, 원진서의 첫 키스 일화가 공개되기도 했다. 원진서는 "연애 초창기에 오빠가 크리스마스 준비로 스트레스받는 것 같길래 내가 집으로 쳐들어갔다. 썸이었는데 그날부터 급속도로 진전됐다"고 회상했다.윤정수는 "그때 첫 키스했다"라며 웃어 보였다. 원진서 역시 "오빠는 사귀지도 않는 데 두세 번째 만남부터 이마에 뽀뽀했다"고 털어놨다.한편 윤정수와 원진서는 내달 말 서울 강남구의 한 호텔에서 결혼식을 올린다. 이들의 교제 기간은 약 8개월 정도로 알려졌다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr