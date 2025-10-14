결혼을 앞둔 윤정수, 원진서가 2세 계획을 밝혔다.
지난 13일 방송된 TV조선 예능 '조선의 사랑꾼'에서는 윤정수, 원진서가 배기성과 임형준을 만나 다양한 이야기를 나눴다.
배기성은 "정수가 결혼을 늦게 했다. 아이를 빨리 낳아야 할 텐데 얼마나 낳을 거냐"라며 말문을 열었다. 윤정수는 "우리 아내는 처음부터 안정적으로 해야 한다고 해서 지금 병원도 열심히 다니고 있다"고 답했다.
임형준은 "나중에 두 분 2세 나오면 내가 육아 노하우를 전수해 드리겠다"고 말했다. 이에 원진서가 "육아를 엄청 잘하시더라"고 하자 임형준은 "나는 두 분이 계획 이런 거 없이 그냥 빨리 (아이를) 가졌으면 좋겠다"라며 웃어 보였다. 원진서는 "맞다. (아이가) 생기기만 하면 좋겠다. 남편이 아이를 워낙 좋아하고 나도 좋아한다"고 거들었다. 윤정수 역시 "나는 너무 좋다. 자기도 (아이를) 좋아하면서 나한테 꼭 아이를 안겨 주고 싶다고 한다. 그 마음이 너무 감사하다. 그런데 나는 안 될 수도 있다고 생각하고, 안 되면 말고라는 생각이다. 둘이 행복하면 된다"고 털어놨다.
윤정수는 "그런데 진서가 자꾸 속상해한다. (임신 걱정으로) 차에서 둘이 같이 운 적도 있다. 둘 다 성격이 급하다"고 덧붙였다. 그러자 임형준은 "심리적으로 쫓기면 안 된다. 강박을 갖지 않는 게 좋다"라고 조언했다. 윤정수는 "내가 자신은 없지만 잘 노력해 보겠다"라며 웃어 보였다. 이날 방송에서는 윤정수, 원진서의 첫 키스 일화가 공개되기도 했다. 원진서는 "연애 초창기에 오빠가 크리스마스 준비로 스트레스받는 것 같길래 내가 집으로 쳐들어갔다. 썸이었는데 그날부터 급속도로 진전됐다"고 회상했다.
윤정수는 "그때 첫 키스했다"라며 웃어 보였다. 원진서 역시 "오빠는 사귀지도 않는 데 두세 번째 만남부터 이마에 뽀뽀했다"고 털어놨다.
한편 윤정수와 원진서는 내달 말 서울 강남구의 한 호텔에서 결혼식을 올린다. 이들의 교제 기간은 약 8개월 정도로 알려졌다.
정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr
지난 13일 방송된 TV조선 예능 '조선의 사랑꾼'에서는 윤정수, 원진서가 배기성과 임형준을 만나 다양한 이야기를 나눴다.
배기성은 "정수가 결혼을 늦게 했다. 아이를 빨리 낳아야 할 텐데 얼마나 낳을 거냐"라며 말문을 열었다. 윤정수는 "우리 아내는 처음부터 안정적으로 해야 한다고 해서 지금 병원도 열심히 다니고 있다"고 답했다.
임형준은 "나중에 두 분 2세 나오면 내가 육아 노하우를 전수해 드리겠다"고 말했다. 이에 원진서가 "육아를 엄청 잘하시더라"고 하자 임형준은 "나는 두 분이 계획 이런 거 없이 그냥 빨리 (아이를) 가졌으면 좋겠다"라며 웃어 보였다. 원진서는 "맞다. (아이가) 생기기만 하면 좋겠다. 남편이 아이를 워낙 좋아하고 나도 좋아한다"고 거들었다. 윤정수 역시 "나는 너무 좋다. 자기도 (아이를) 좋아하면서 나한테 꼭 아이를 안겨 주고 싶다고 한다. 그 마음이 너무 감사하다. 그런데 나는 안 될 수도 있다고 생각하고, 안 되면 말고라는 생각이다. 둘이 행복하면 된다"고 털어놨다.
윤정수는 "그런데 진서가 자꾸 속상해한다. (임신 걱정으로) 차에서 둘이 같이 운 적도 있다. 둘 다 성격이 급하다"고 덧붙였다. 그러자 임형준은 "심리적으로 쫓기면 안 된다. 강박을 갖지 않는 게 좋다"라고 조언했다. 윤정수는 "내가 자신은 없지만 잘 노력해 보겠다"라며 웃어 보였다. 이날 방송에서는 윤정수, 원진서의 첫 키스 일화가 공개되기도 했다. 원진서는 "연애 초창기에 오빠가 크리스마스 준비로 스트레스받는 것 같길래 내가 집으로 쳐들어갔다. 썸이었는데 그날부터 급속도로 진전됐다"고 회상했다.
윤정수는 "그때 첫 키스했다"라며 웃어 보였다. 원진서 역시 "오빠는 사귀지도 않는 데 두세 번째 만남부터 이마에 뽀뽀했다"고 털어놨다.
한편 윤정수와 원진서는 내달 말 서울 강남구의 한 호텔에서 결혼식을 올린다. 이들의 교제 기간은 약 8개월 정도로 알려졌다.
정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr
ADVERTISEMENT
© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT