사진='불꽃야구' 제공

전 야구선수 이대호가 '불꽃야구'에서 찰나의 틈을 노리는 플레이로 사직을 뒤흔든다. 앞서 그는 한 방송에서 자신의 누적 연봉이 429억 원에 달한다고 밝힌 바 있다.13일 공개되는 스튜디오C1 야구 예능 프로그램 '불꽃야구' 24화에서는 부산고에 강력한 타격으로 반격을 시도하는 불꽃 파이터즈의 맞대결이 펼쳐진다.파이터즈의 구원투수로 등장한 신재영은 최근의 상승세를 이어가고자 한다. 규정이닝 진입과 함께 이대은에 이은 파이터즈 투 펀치 자리를 노리는 그는 기합으로 기운을 불어넣으며 야망 넘치는 투구를 선보여 양 팀을 화들짝 놀라게 한다.부산고는 불펜을 총동원해 파이터즈 타선 틀어막기에 나선다. 과감한 투수 교체와 공격적인 경기 운용은 파이터즈에게 부담으로 다가온다. 스윙 한 번이 분위기를 뒤집을 수 있는 이때, 물오른 타격감의 캡틴 박용택이 타석에 들어선다. 사직에서의 좋은 기록 덕분에 사직택이라는 별명을 갖고 있는 박용택이 화끈한 타격으로 부산고를 위협할 수 있을지 궁금해진다.그런가 하면 부산 야구의 상징, 이대호 앞에는 황금 찬스가 만들어진다. 더그아웃의 송승준은 "하나 넘겨라 사직인데"라면서 그의 활약을 기대하고 이대호는 부산의 레전드다운 스윙으로 감탄을 자아내지만 왜인지 그라운드는 분주해진다.한편 잊혔던 또 다른 부산 출신 정의윤은 부산고 선수들에게 선배 美를 보여주고자 한다. 평소의 장난기 어린 눈빛과는 달리 날카로운 눈빛을 장착한 그는 공 하나하나에 온 신경을 쏟는다. 이어 경기의 분수령이 될 수 있는 타석에 들어선 이택근은 부산고 투수와 정면 승부를 벌여 관중들이 눈을 뗄 수 없게 만든다.부산을 함성으로 물들인 두 팀의 경기는 이날 오후 8시 스튜디오C1 공식 유튜브 채널을 통해 확인할 수 있다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr