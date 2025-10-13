사진=권유리 SNS

그룹 소녀시대 멤버 유리가 과거로 돌아갔다.유리는 지난 12일 자신의 인스타그램에 "그때 그시절 in JEJU"라는 짧은 문구와 함께 여러 장의 사진을 업로드했다.공개된 사진들 속에는 유리가 제주도에서 70~80년도 패션을 보여주고 있는 모습. 이를 본 멤버 수영은 해당 게시물에 "우리 엄마 신혼여행 사진이 이런데..?😮"라는 댓글을 달아 눈길을 끌었다.앞서 이날 유리의 사촌 동생으로 알려진 프로듀서 비비엔은 결혼 소식을 알렸다. 비비엔은 2015년 패션지 모델경연대회 1위를 계기로 연예계에 데뷔했다. 이후 음악 프로듀서로 전향해 빅뱅, 블랙핑크, 지수 등 음악 작업에 참여했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr