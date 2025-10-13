사진=그레이트엠엔터테인먼트

사진=그레이트엠엔터테인먼트

'FNC 상무 출신' 김영선 대표가 기획했다고 알려진 82메이저가 오는 30일 컴백을 앞두고 감각적인 비주얼 변신을 예고했다.2023년 데뷔한 그룹 82메이저(82MAJOR, 남성모·박석준·윤예찬·조성일·황성빈·김도균)는 지난 12일 저녁 8시 2분 공식 SNS를 통해 미니 4집 'Trophy'(트로피)의 첫 번째 콘셉트 포토 2종을 공개했다.첫 번째 사진 속 82메이저는 개성 넘치는 스트리트 감성의 룩으로 자유분방한 에너지를 발산했다. 반면 두 번째 사진에서는 블랙 배경에 화이트 의상, 골드 액세서리로 포인트를 주며 트렌디한 무드를 완성했다.미니 4집은 82메이저의 음악적 스펙트럼을 한층 확장시키는 '터닝 포인트'가 될 전망이다. 앞서 황성빈, 김도균, 남성모가 컬래버레이션 프로젝트를 통해 새 앨범에 대한 기대감을 높인 만큼, 비주얼과 음악 모두 폭발적인 시너지를 예고한다.82메이저는 단독 콘서트 전석 매진과 북미 25개 도시 투어를 성공적으로 마친 '공연형 아이돌'로, 폭발적인 무대 장악력을 자랑한다. 그동안 '워터밤 부산 2025', 'KCON LA 2025', 'TIMA', 'ATA 페스티벌 2025' 등 국내외를 누비며 글로벌 팬층을 빠르게 확장했다.최근에는 MBC '2025 추석특집 아이돌스타 선수권대회 (아육대)' 씨름 종목에서 최종 우승을 차지하며 '아이돌 천하장사' 타이틀을 거머쥐는 등 다재다능한 매력을 발산하고 있다.82메이저의 미니 4집 '트로피'는 오는 30일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 발매된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr