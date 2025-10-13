사진=텐아시아DB

사진제공=SBS

사진제공=SBS

방송인 선우용여가 '동상이몽2'에서 정지선 셰프에게 "왜 소리 지르고 XX이야"라며 분노를 표출한다.13일 방송되는 SBS 예능 '동상이몽 시즌 2 – 너는 내 운명'(이하 '동상이몽2')에서는 '흑백요리사' 한식 셰프 1위에 빛나는 이모카세 김미령 셰프의 파란만장한 제주도 식당 개업기가 공개된다.이날 방송에는 유튜브 시작 6개월 만에 누적 조회수 6600만을 돌파한 81세 유튜버 선우용여가 스페셜 MC로 등장해 눈길을 끈다. 선우용여는 녹화 시작부터 원조 테토녀답게 특유의 거침없는 입담으로 분위기를 사로잡았다는 후문이다. 특히 이모카세 김미령 셰프가 남편을 구박하자 "왜 소리 지르고 XX이야"라며 대리 분노를 표출해 웃음을 자아냈다고.이모카세 김미령 셰프의 새로운 근황도 공개된다. 연 매출 20억을 기록한 대박집에 이어 제주도에 세 번째 식당을 가오픈한 것. 특히 그는 20년 경력의 국수 명인답게 제주 필수 먹거리 고기국수를 누를 만한 히든 국수 메뉴를 개발했다고 밝힌다. 이를 본 MC들은 "앞으로 저거 먹으러 제주도 가야겠다"고 감탄한다.하지만 화려한 포부와는 달리 가오픈 준비 과정은 순탄치 않았다. 11년 만의 식당 오픈에 새 직원들과의 합이 맞지 않아 곳곳에서 불협화음이 발생한 것. 급기야 김미령 셰프는 "일을 그런 식으로 하려면 때려치우든지"라고 소리쳐 모두를 긴장하게 한다. 이어 김미령 셰프는 오픈 2시간 전 극약 처방을 내렸는데, 위기를 기회로 바꿔 무사히 오픈할 수 있을지 관심이 쏠린다.'동상이몽2'는 2025 프로야구 준플레이오프 3차전 경기 중계로 인해 이날 오후 10시 40분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr