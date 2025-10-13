사진=(주)콘텐츠플래닝

2016년 방송된 Mnet '프로듀스 101'에 출연했던 김홍은이 '쉬어매드니스' 19차를 떠나보내는 애틋한 마음을 전했다.김홍은은 지난 12일 연극 '쉬어매드니스' 19차 마지막 공연을 성공적으로 마쳤다. 지난 3월부터 약 7개월간 무대에 올라 관객들과 호흡하며 작품을 빛냈다.극 중 김홍은은 자신이 일하는 미용실 위층에서 일어난 살인사건 용의자 중 한 명으로, 발랄하면서도 섹시한 매력을 지닌 미용사 장미숙 역으로 활약했다. 특히 매혹적인 표정과 몸짓은 보는 이들의 시선을 단번에 사로잡았다. 이에 김홍은은 소속사를 통해 '쉬어매드니스'를 향한 남다른 애정을 내비쳤다.A. 처음에는 6개월이란 시간이 마냥 길게만 느껴졌는데, 돌아보니 시간이 정말 금세 지나갔다. 끝나는 게 아쉽기도 하고 섭섭한 마음도 있지만, 후련하기도 합니다.A. 너무 좋은 연출, 배우분들을 만나 함께 작업하게 돼서 제게 매우 뜻깊고 소중한 작품입니다. 특히 '쉬어매드니스'를 하면서 서성종 연출님께 많은 연기 조언과 센스를 배웠습니다. 항상 감사하게 생각합니다.A. 가장 기억에 남는 순간은 '제가 연기한 장미숙이란 캐릭터가 관객들에게 잘 보였던 날'이라고 말하고 싶습니다. 스스로 연기에 만족했던 날이 있는데, 이날 관객분이 공연 이후 울면서 다가와 너무 마음이 아프고 감명 깊었다고 이야기해 주셨습니다. 제가 느꼈던 걸 관객분들도 느꼈다고 생각하니 뿌듯하고 더 열심히 하고 싶다는 생각이 들었습니다.매 순간 배우 김홍은의 장미숙으로 표현하려고 노력하지만 그게 마음대로 안 될 때 속상했습니다. 그래서 제 연기가 관객들에게 잘 전달될 때가 기억에 남습니다.A. 지금까지 봤던 장미숙들과 다른 엔딩 독백이어서 신선했다는 말이 기분도 좋고 기억에 남습니다. 저만의 색깔로 표현한 장미숙으로 많은 분께 다가갈 수 있었던 것 같아 뿌듯합니다.A. '쉬어매드니스' 장미숙이란 캐릭터를 연상할 때 저를 제일 먼저 떠올렸으면 좋겠습니다. 그만큼 관객분들에게 강렬한 인상으로 남겨졌으면 좋겠어요.A. 지금까지 '쉬어매드니스' 19차 공연을 많이 사랑해 주시고 관심 가져주셔서 감사합니다. 관객분들이 계셨기에 행복하게 공연을 마무리할 수 있었습니다. 빠른 시일 내에 좋은 작품으로 돌아올 수 있도록 노력하겠습니다. 앞으로의 행보도 많이 기대해주세요.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr