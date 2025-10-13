7.0%→9.7% 최고 시청률 찍었다…최우식, '로코 왕자'라 불릴만하네 ('우주메리미')

사진제공=SBS
배우 최우식이 사랑스러운 캐릭터로 안방극장을 사로잡았다.

지난 10일 첫 방송된 SBS 금토드라마 ‘우주메리미'는 50억 최고급 신혼집 경품을 사수하려는 두 남녀의 달달살벌한 90일간의 위장 신혼기를 그린 로맨틱 코미디다. 1회 5.6%로 시작해 2회 만에 6.4%를 기록했다. 최고 시청률은 1회 7.0% 2회 9.7%까지 치솟았다. 이는 최우식의 SBS 전작 '그 해 우리는' 최고 시청률 5.3%보다 높은 수치다.

최우식은 극 중 제과 명가 ‘명순당’의 4대 독자 김우주 역을 맡아 섬세한 감정선과 특유의 따뜻한 유머감각으로 캐릭터에 생명력을 불어넣었다. 김우주는 겉으로는 차분하고 원칙적인 성격의 소유자이지만, 예기치 못한 사건을 통해 유메리(정소민 분)와 얽히며 ‘위장 결혼’에 휘말리게 된다.
1, 2회 방송에서 최우식은 일상적인 웃음과 감정의 여운을 오가며 생활 밀착형 코믹 연기를 보여줬다. 길 한복판에서의 해프닝부터 병원에서의 다정한 배려, 그리고 경품 사수를 위한 좌충우돌 에피소드까지 인물의 감정선을 섬세하게 쌓아 올리며 캐릭터의 첫 서사를 완성했다.

‘기생충’, ‘그해 우리는’, ‘살인자ㅇ난감, ‘멜로무비’ 등 다양한 장르에서 자신만의 색깔을 구축해온 최우식은 이번 작품을 통해 감성 연기의 진화 과정을 입증하고 있다. 그가 연기하는 김우주는 이제 막 예상치 못한 관계의 소용돌이 속으로 들어선 인물로, 앞으로 어떤 선택과 감정의 변곡점을 맞이할지, 그리고 최우식이 그 속에서 어떤 새로운 연기 스펙트럼을 보여줄지 기대감이 모인다.

한편, 최우식은 앞서 진행된 제작발표회에서 3년 만에 로코로 돌아온 소감에 대해 "우주는 내가 지금까지 연기한 캐릭터 중 가장 돈이 많다. 항상 도망다니고 쫓기다가 이번에 차도 좋은 거 타고, 예쁜 곳에서 잠도 잔다. 멋진 모습을 만나볼 수 있을 것"이라고 설명했다.

이어 최우식은 "제 입으로 '로코 왕자'라고 까불었지만, 이 장르에 대한 경험이 별로 없다. 그 전보다는 덜 웃으면서 멋있게 하려고 상상하면서 했다"고 밝혔다.

태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr

