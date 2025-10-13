사진=아우라 엔터테인먼트

지난해 8월 CIX에서 탈퇴한 가수 배진영이 신보 하이라이트 메들리와 타이틀곡 뮤직비디오 티저를 잇달아 공개하며 솔로 데뷔 기대감을 끌어올렸다.배진영은 지난 12일 공식 SNS를 통해 첫 번째 미니앨범 'STILL YOUNG(스틸 영)'의 하이라이트 메들리 영상을 공개했다. 그는 짧은 백발에 호피 셔츠를 매치한 파격적인 스타일링으로 시선을 사로잡았다.영상은 콘셉트 포토 촬영 현장 비하인드를 배경으로 담았다. 배진영은 차분하고 감성적인 분위기부터 트렌디하고 세련된 매력까지 자유자재로 오가며 다채로운 비주얼 스펙트럼을 보여줬다. 여기에 다채로운 장르로 구성된 총 5곡의 하이라이트 음원이 더해져 보는 즐거움과 듣는 재미를 동시에 선사했다.타이틀곡 'Round&Round(라운드 앤드 라운드)'는 감각적인 사운드와 자유로운 분위기의 힙합 멜로디가 어우러져 배진영만의 에너지를 전했다. 빠져들 수밖에 없는 밤의 순간을 담은 노래인 만큼 매혹적인 분위기를 자아냈다.또 배진영은 13일 'Round&Round' 뮤직비디오 티저를 공개하며 팬들의 관심과 궁금증을 더욱 증폭시켰다. 영상 속 배진영은 파티 분위기 속에서 그레이 톤의 탈색 헤어를 하고 다수의 인파와 어우러져 역동적인 춤 선을 선보였다. 한층 자유로워진 모습 속에서 색다른 매력을 발산해 배진영이 선보일 무대에 대한 기대감이 고조됐다.배진영의 첫 번째 미니앨범 'STILL YOUNG'은 변함없는 열정 'STILL', 단단히 다져온 실력 'STEEL', 젊음의 패기와 도전 정신 'YOUNG', 그리고 초심으로 시작하는 새로운 도전 '0'을 담았다. 배진영은 타이틀곡 'Round&Round' 외에 'Playlist(플레이리스트)', 'Thrill(스릴)', 'Click(클릭)', 'Songs ’bout U(송즈 바웃 유)' 등의 곡을 통해 지금까지와는 또 다른 매력을 보여줄 예정이다.배진영의 첫 번째 미니앨범 'STILL YOUNG'은 오는 14일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr