사진=유튜브 채널 '엔조이커플'
유튜버 엔조이커플 임라라, 손민수가 출산을 며칠 앞두고 마지막 준비 과정을 공개했다.

지난 12일 유튜브 채널 '엔조이커플'에는 "출산까지 이틀 남은 쌍둥이부부의 마지막 준비..!!"라는 제목의 새 영상이 올라왔다. 이날 손민수는 "오늘 업로드 기준으로 4일 뒤에 라키뚜키가 태어난다. 임밍아웃한 지가 엊그제 같은데 벌써 출산이라니 믿기지 않는다"고 말했다. 이어 "37주 5일까지 꽉 채워서 출산하게 돼 감사하다"고 덧붙였다.

이날 준비를 마친 임라라는 만삭의 배를 안고 등장해 "(만삭을 채우는 게) 목표였다. 진짜 응원발이 있다"고 웃었다. 손민수는 아이가 생긴 후 성격이 달라졌다며 "옛날의 손민수는 죽였다. 이제 본론으로 들어가 출산가방을 싸겠다"고 했다.
임라라는 "출산가방은 너무 일찍 싸면 아기가 빨리 나온다는 징크스가 있다. 그래서 최대한 늦췄다"고 설명했다. 그러면서 "(손민수가) 엄청 시키더라"고 농담을 건넸다. 손민수는 산후 조리사 자격증을 취득했다고 밝히며 "유튜버 안 해도 산후조리사로 열심히 돈 벌어올 수 있다"고 말했다. 이에 임라라는 "진짜 이런 남편이 어딨냐"고 웃음을 터뜨렸다.
손민수는 출산가방을 직접 준비했다며 "라라는 파워 J라서 일단 다 챙기려는 스타일이다. 없는 것보다 안 쓰는 게 낫다"고 말했다. 임라라도 "없으면 본인이 사러 가야 하니까 본인에게 낫다"고 거들었다. 그는 가방을 산모 출산템, 산모 기본템, 아기용품으로 세분화해 정리했다고 설명했다. 또 "남편용 가방엔 팬티를 챙겼고, 사진을 많이 찍으니까 폴라로이드도 준비했다"고 말했다.

이후 손민수는 목걸이형 거치대를 꺼내 보이며 "아기가 태어났을 때 바로 영상을 찍어야 한다. 엄마는 수술실에 있어서 아기를 못 볼 수도 있다. 첫 순간을 놓치면 안 된다"고 말했다.

한편 임라라는 최근 공개된 영상에서 막달 증상으로 인한 고통을 털어놨다. 그는 "갈비뼈가 너무 아파서 잠을 못 잤다. 진짜 부러지는 사람도 있다더라"고 했고, 손목 통증과 호흡 곤란을 호소했다. 이어 "간지러 죽겠어 자기야. 너무 힘들어"라며 눈물을 보였고 "코도 숨이 안 쉬어져. 나 2주 못 버틸 것 같아"라고 말했다.

임라라는 앞서 "임신성 소양증이 전신으로 번져 응급실에 다녀왔다. 치료법이 마땅치 않아 출산 날짜를 앞당길 수도 있다"고 밝힌 바 있다. 현재 그는 복통과 통증 속에서도 출산 준비를 이어가고 있다.

엔조이커플은 2023년 5월 결혼했으며, 2년간의 난임 끝에 쌍둥이 임신 소식을 전했다. 두 사람은 오는 10월 출산을 앞두고 있다.

이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr

