사진 제공=JTBC '뭉쳐야 찬다4'

가수 임영웅의 축구 감독 데뷔전이 '뭉쳐야 찬다4'의 시청률을 견인했다.지난 12일 방송된 JTBC 대표 스포츠 예능 '뭉쳐야 찬다4'(이하 '뭉찬4') 27회에서는 국민 가수 임영웅의 축구 감독 데뷔전이 펼쳐졌다. 임영웅은 그라운드 안팎에서 뜨거운 축구 열정과 부드러운 카리스마를 보여줬다. 이날 방송은 유료방송 가구 수도권 기준 3.9%의 시청률을 기록, 종편·케이블을 포함한 비지상파 동 시간대 1위에 올랐다.이날 방송에서는 조축계 양대 산맥인 '판타지리그'와 'KA리그' 연합팀의 맞대결이 성사됐다. 이번 출연으로 '뭉찬' 최다 출연 기록을 세운 임영웅은 선수 대신 'KA리그 연합팀'의 사령탑으로 나서며 감독으로서 새로운 도전을 시작했다.임영웅의 상대는 '판타지리그' 1위 감독인 이동국이었다. 그는 "선수들이 완벽하게 준비돼 있다. 지지는 않을 것 같다"며 '판타지 연합팀'의 2:1 승리를 점쳤다. 임영웅은 "진심으로는 4:0으로 이길 것 같다"며 자신감을 내비쳤다.감독석에 정장 차림으로 앉은 임영웅은 경기 전부터 프로 못지않은 분석과 준비력을 보였다. 경기에 앞서 진행된 훈련에서는 직접 발로 뛰며 선수들의 기량을 파악했고, 상대 팀 이동국 감독의 전술을 세세히 파악해 필승 전략도 세웠다. 또한 그는 선수들에게 "지나간 상황에 아쉬워하지 말고, 항의하지도 말자. 밖에서 우리가 하겠다"라며 리더다운 카리스마를 보여줬다.경기가 시작되자 'KA리그 연합팀'과 '판타지 연합'은 치열한 중원 싸움을 이어갔다. 임영웅은 경기 중 "간격!"을 외치며 수비 라인을 조율했고, 선수들의 위치를 세세하게 지시했다. 이와 함께 경기 상황을 꼼꼼히 기록하며 데이터형 감독의 면모를 드러냈다. 양 팀 모두에게 득점 찬스가 찾아왔으나, 골키퍼들의 환상적인 선방쇼가 이어지며 0:0으로 전반전이 마무리됐다.후반전에는 양 팀 모두 더욱 강한 압박 전술을 들고 나왔다. 'KA리그 연합팀'에게 찾아온 결정적 득점 찬스 무산에 임영웅 감독은 무릎을 꿇고, 볼펜까지 패대기치며 아쉬워했다. 그러나 곧 실수한 선수에게 따뜻한 위로까지 건네는 다정한 모습을 보여줬다. 쿨링브레이크 시간에는 직접 선수들이 마신 물을 정리했다.이어 임영웅은 페널티 박스 안에서의 핸드볼 상황을 보고는 인생 첫 VAR 신청까지 감행했으나, 판독 결과 노파울로 선언돼 아쉬움을 삼켰다. 이후 경기 종료 직전, '뭉찬'의 에이스 류은규가 극장골을 터뜨리며 결국 임영웅의 첫 감독 경기는 1:0 패배로 마무리됐다. '판타지리그'에서 승승장구하는 것에 이어, 연합팀 사령탑으로서도 승리를 챙긴 이동국 감독은 "지는 법을 모르겠다"며 즐거워했다. 감독 데뷔전에 아쉽게 패배를 맛본 임영웅은 주저앉은 선수들을 격려하며 "수고했다"고 위로했다.방송 말미에는 감독 임영웅의 패배를 설욕하기 위해 다시 선수로 변신한 임영웅과, 지난해 '리턴즈FC'에 대패한 뒤 복수를 꿈꿔온 안정환 감독의 리벤지 매치 예고편이 공개됐다. JTBC '뭉쳐야 찬다4'는 매주 일요일 오후 7시 10분 방송된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr