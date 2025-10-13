사진=TV조선 '식객 허영만의 백반기행'

'식객 허영만의 백반기행' 송가인이 가짜 뉴스를 언급했다.12일 방송된 TV조선 '식객 허영만의 백반기행'에서는 가수 송가인과 진도 밥상을 탐방했다.이날 송가인은 중학교 때 다니던 등굣길을 지나며 "진도에서 초중학교를 나왔다. 어머미는 씻김굿 맥을 전수문화자로, 나는 중2 때부터 판소리를 시작했다"고 밝혔다.현재 "서울 강남구 역삼동에 사는 중"이라고 밝힌 송가인은 "제 집이 아니다. 전셋집이다"라고 강조했다. 이어 "사람들이 집 여러 채 살 돈을 벌었다고 생각하시는데 그렇게 못 벌었다"고 밝혔다.송가인은 "유튜브 보면 '누구랑 결혼했다고 하더라' '애가 둘이라더라' '2000억 계약설' '200억 재산설' 등 가짜 뉴스가 많다"면서 "아직 결혼 안 했다. 가짜뉴스 보지 마시라"고 당부했다.판소리를 배우다가 트로트로 전향 이유를 묻자 송가인은 "진도에 전국노래자랑이 왔었다. 거기서 최우수상을 받고, 2년 후 트로트로 전향했다. 데뷔 후 7~8년은 무명생활을 하며 힘들었다"고 털어놨다.트로트 경력 7년 차인 송가인은 "데뷔 직후에는 한 달에 스케줄이 3~4개 정도였다. 의상 살 돈이 없어서 인터넷에서 싼 옷을 사 입고, 혼자 버스나 기차를 타고 이동했다. 대기실도 없어서 화장실에서 옷 갈아입었다. 너무 힘들어서 '그만해야 하나' 생각도 많이 했다"고 고백했다.트롯여왕이 된 지금, 송가인은 "바쁠 때 하루도 못 쉬는 날이 많다. 잠을 못 자고 진도에서 강원도까지 이동해서 스케줄을 할 때도 있다. 사람들이 '물 들어올 때 노 저으라'고 하는데, 내가 건강하고 행복한 게 좋은 것 같다. 행사 여러 개도 할 수 있지만, 최선의 무대를 위해 하루에 많이 하지 않는다"고 철학을 드러냈다.송가인은 '미스트롯' 출연 전 트로트 가수 포기도 생각했지만, 그렇게는 안 되더라면서 "제일 잘 하고 제일 좋아하는 일이니까. 10년 후 디너쇼를 하겠다는 목표를 세웠는데, 1~2년 후 디너쇼는 물론 콘서트도 하게 됐다"며 미소를 지었다.한편, 송가인은 "다이어트 후 45kg의 아이돌급 몸무게를 유지하고 있다"고 밝혔다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr