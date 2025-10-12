이미지 크게보기 사진=텐아시아DB

배우 김우빈이 과거 비인두암 투병 당시의 고통과 그로 인한 깨달음에 대해 솔직하게 털어놨다.12일 정재형의 채널 '요정재형'에는 김우빈이 출연해 진솔한 이야기를 나누는 모습이 그려졌다.공개된 영상에서 김우빈은 "과거에는 3시간의 휴식 시간이 주어지면 1시간 자고 2시간 운동했다"며 당시 루틴을 회상했고, 비인두암 투병 후에는 "3시간 풀로 잔다"고 고백했다.김우빈은 지난 2017년 비인두암 판정 당시 계획했던 작품들을 포기할 수밖에 없었던 심정을 고백하며, 특히 최동훈 감독의 영화 '도청' 캐스팅 한 달 뒤 아픈 사실을 알게 된 순간을 떠올렸다. 그는 "많은 생각이 들었고, 아팠던 시간들이 저에게 의미가 있었다. 그로 인한 휴식이 좋은 것만 선물해줬다"고 얘기했다.이어 김우빈은 "사실 통증은 레벨이 너무 높아서 기억이 나지 않는다. 그 고통은 저에게 남지 않았고, 내가 남을 사랑하고 남이 나를 사랑하는 것, 익숙해서 당연하게 생각했던 것이 많다는 것을 알게 됐다. 이후 마음이 너무 좋다"고 덧붙였다.김우빈은 투병 후 회복 과정을 통해 자신과 주변의 소중함을 새삼 느꼈다고 강조했다. 그는 "그 시간이 나에게 좋은 것만 남겼다"며 감사한 마음을 전했다.김우빈은 2017년 비인두암 판정을 받고 2019년 완치 판정을 받았다. 이번 영상에서 그는 건강을 되찾은 현재의 일상과 소회를 솔직하게 공유하며 감동을 전했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr