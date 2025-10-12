사진 = 천우희 인스타그램

사진 = 천우희 인스타그램

배우 천우희가 30대라는 나이가 믿기지 않는 미모를 과시했다.최근 천우희는 자신의 인스타그램에 드라마 '마이유스'를 홍보하는 문구와 사진을 올렸다.사진 속 천우희는 소파에 기대어 편안한 자세로 휴식을 취하고 있다. 푸른색 니트 가디건과 네이비 오버롤을 매치한 내추럴한 패션은 포근한 가을 감성을 자아냈다. 흐트러진 머리결과 무표정 속에서도 천우희 특유의 자연스러운 미모가 돋보였고 조명 아래 드러난 투명한 피부와 섬세한 눈빛이 한 장의 영화 스틸컷을 연상케 했다. 다른 사진에서는 창밖으로 보이는 밤 풍경과 함께 여유로운 분위기가 느껴졌다.팬들은 "사랑스러운 천우희배우님", "늘 응원합니다", "너무 귀여워", "화이팅", "내가 좋아하는 여배우", "귀엽고 예뻐요" 등의 반응을 보이며 아낌없는 애정을 보냈다.한편 천우희는 1987년생으로 38세이며 드라마 '멜로가 체질', '히어로는 아닙니다만' 등으로 사랑 받았다. 천우희는 1985년생인 송중기와 함께한 작품 '마이유스'에서 성제연 역을 맡아 열연 중이다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr