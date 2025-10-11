사진 제공 = JTBC ‘뭉쳐야 찬다4’

축구 감독으로 데뷔한 임영웅의 전술이 전격 공개된다.12일 방송되는 JTBC 대표 스포츠 예능 '뭉쳐야 찬다4' 27회에서는 국민 가수 임영웅의 축구 감독 데뷔전이 그려진다. 인생 처음으로 지휘봉을 잡은 임영웅은 전술 회의부터 경기 운영까지 직접 진두지휘하며 열정을 폭발시킨다.이날 축구 감독 임영웅의 첫 전술 회의가 공개된다. 임영웅은 "선수 대기실에만 있다가 감독 대기실에서 경기 전 회의를 하다니 느낌이 이상하다"고 하면서도 직접 분석한 '뭉찬4' 감독과 선수 데이터를 바탕으로 전술 회의를 리드하는 그의 모습에서 프로 감독급 전문성이 느껴진다.전략 회의가 끝난 뒤 임영웅은 선수 대기실로 향해 선수들과 함께 승리를 향한 의지를 불태운다. 이들은 경기 전부터 골 세리머니를 구상하며 화기애애한 분위기를 만든다. 한 선수가 "골 넣고 박지성 선수처럼 달려가도 되나요?"라고 묻자 임영웅은 "나도 히딩크 감독처럼 세리머니하겠다"고 답하며 웃음을 자아낸다. 과연 경기 중 이들의 세리머니가 실제로 펼쳐질지 기대를 모은다.또한 임영웅은 자신이 준비한 전술을 선수들에게 설명하며 스스로 감탄하는 모습을 보인다. 첫 지시를 마친 뒤 “카리스마 있었어”라며 뿌듯해하는 초보 감독의 순수한 리액션은 현장을 웃음바다로 만든다.이토록 자신만만한 초보 감독 임영웅의 맞상대는 '판타지리그'의 1위 감독 이동국이다. 선배 안정환과 김남일을 제치고 ‘판타지리그 연합팀’ 사령탑으로 나선 이동국은 “지지 않겠다”며 강한 승부욕을 드러낸다.과연 이동국과 임영웅, 두 영웅의 대결은 어떤 결과를 낳을까. 조축계에 한 획을 그을 '판타지리그'와 'KA리그'의 경기 결과는 오는 12일 일요일 저녁 7시 10분 방송되는 JTBC ‘뭉쳐야 찬다4’에서 확인할 수 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr