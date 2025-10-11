홈 연예가화제 피프티피프티, ‘도쿄 걸즈 컬렉션 2025’ 메인 아티스트 출국 입력 2025.10.11 04:51 수정 2025.10.11 04:51 카카오톡 공유하기 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 네이버 공유하기 밴드 공유하기 URL복사 글자 크게 글자 작게 TV텐 바로가기 그룹 피프티피프티(문샤넬, 키나, 하나, 예원, 아테나)가 도쿄 걸즈 컬렉션(TGC) 일정 참석차 11일 오전 인천국제공항을 통해 후쿠오카로 출국했다. 이승현 기자 lsh87@tenasia.co.kr ADVERTISEMENT © 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지 카카오톡 공유하기 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 네이버 공유하기 밴드 공유하기 URL복사 관련기사 김정현, 父 회사 물려 받는다더니…"왜 이렇게 예뻐졌어" ♥김다미에 마음 표현 ('백번의추억') 구성환, 난치성 질환 고백했다…"피부 백반증, 털이 하얗게 돼"('나혼산') 정소민, 예쁨주의보...로코 여신[TEN포토+] ADVERTISEMENT ADVERTISEMENT