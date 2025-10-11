TV텐 바로가기
그룹 피프티피프티(문샤넬, 키나, 하나, 예원, 아테나)가 도쿄 걸즈 컬렉션(TGC) 일정 참석차 11일 오전 인천국제공항을 통해 후쿠오카로 출국했다.
피프티피프티, ‘도쿄 걸즈 컬렉션 2025’ 메인 아티스트 출국
이승현 기자 lsh87@tenasia.co.kr

