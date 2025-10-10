SNS

SNS

SNS

SNS

'선우은숙 며느리' 최선정이 최근 다녀온 두바이 여행을 기록했다.지난 9일 최선정은 자신의 계정에 "다음 정류장은 두바이, 두바이입니다🌵 한국에서 케냐를 가려면 직항이 없어서 경유를 해야하는데 두바이 아틀란티스 워터파크를 가면 딱이겠다 싶어 두바이 경유를 했거든요. 거의 직각으로 떨어지는 슬라이드가 있다고 뚱돌맨이 여기다!했는데 본인은 탈 생각이 없었고 저만 태우려고 했더라고요🌝"라고 운을 뗐다.그러면서 "어쨌거나 저쨌거나 그 앞까지 갔는데 엄마가 슬라이드 탔다가 상어한테 잡아먹힐까봐 태리가 숨 넘어가게 오열을 해서 어린이 미끄럼틀만 신나게 타고 수영만 하다 왔어도 날씨가 따뜻하니 너무 좋았어요. 낮기온 32도 날씨에 온 몸이 편안하게 풀렸는데 한국은 너무 춥네요...... 오자마자 탄소매트 꺼내....... 아 그리고 뚱돌맨은 눈밑지방재배치로 약간 회춘한 것 같습니다👶🏻"라고 덧붙였다.공개된 사진 속 최선정은 남편, 아이들과 함께 두바이에서 럭셔리한 여행을 즐기는 모습이다.한편 미스 춘향 선발대회 출신 최선정은 2018년 배우 이영하, 선우은숙 아들인 배우 이상원과 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr