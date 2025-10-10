사진=tvN

tvN '웰컴투 불로촌'이 MC 신현준, 김정태와 함께 이탈리아의 건강 비결을 파헤친다.11일 방송하는 '웰컴투 불로촌' 73회에서는 두 MC 신현준과 김정태가 이탈리아로 떠난다. OECD 및 WHO 자료에 따르면 이탈리아의 기대 수명은 83세 이상으로 세계 최고 수준이며, 이에 '장수 대국'이라고 불린다는 것. 두 MC는 이탈리아 피렌체와 시에나, 로마 등을 방문해 현지인의 식습관과 생활방식을 경험하고, 고대 로마 시대부터 이어져 온 건강 비결까지 생생하게 전할 예정이다.'윌컴투 불로촌'의 자칭 공식 요리사 김정태는 현지인들이 즐겨 먹는 최고의 식재료를 활용해 건강한 한식을 선보여 이탈리아인들의 입맛까지 사로잡았다는 후문이다.신현준, 김정태 2 MC는 건강에 남다른 관심을 갖고 있어 이탈리아의 건강비결에 더욱 주목했다는 것. 실제 세 남매의 아빠인 신현준은 "사랑하는 막내딸의 결혼식까지 건강하게 함께하고 싶다"는 소망을 갖고 꾸준히 건강 루틴을 실천하는 '연예계 대표 건강남'이다.김정태 역시 간암 투병을 극복하고 스크린에 복귀해 특유의 유쾌한 에너지로 '건강전도사'로 활약하고 있다는 제작진의 후문이다. 자칭타칭 건강왕을 꿈꾸는 두 MC의 브로맨스가 시청자들에게 꿀팁과 함께 유쾌함을 선사할 전망이다.'웰컴투 불로촌' 2 MC의 건강과 맛, 웃음을 모두 담은 이탈리아 여정은 11일 오전 8시에 첫선을 보인다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr