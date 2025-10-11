사진=텐아시아DB

가수 영탁이 KBS2 '개는 훌륭하다'에서 첫 예능 MC를 맡아 다채로운 매력 변신을 선보였다. 앞선 시즌을 이끌었던 강형욱과 박세리는 하차했다.지난 9일 방송된 '개는 훌륭하다(개훌륭)'은 '고민견 사관학교'라는 새로운 구성으로 돌아와 고민견들의 행동 교정을 위한 특별한 여정으로 포문을 열었다. 영탁은 교무부장을 맡아 고민견과 보호자 사이를 잇는 다리 역할을 하며, 현장 곳곳에서 특유의 관찰력과 예능감을 발휘했다.영탁은 10마리 이상 반려견을 키운 경험을 바탕으로 목줄 채우기 미션부터 완벽하게 해내며 교무부장 타이틀에 어울리는 강렬한 첫 등장으로 시청자들을 사로잡았다. 나아가 매 순간 반려견에 대한 깊은 이해를 보여줬으며, 직접 작사·작곡한 교가 '개는 훌륭하다'를 이날 방송에서 본격적으로 공개해 신입 교무부장으로서 존재감을 확실히 각인했다.고민견들의 행동들을 세심하게 살피며 "경계심이 높을 때 나오는 호흡이에요"라며 행동 원인들을 함께 지켜봤으며, 보호자에게 친근하게 설명해주는 장면 등을 통해 '강아지 박사 모멘트'로 불리며 화제를 모았다.2007년 데뷔한 영탁은 처음 도전한 예능 MC이자 '개훌륭'의 교무부장으로서 고민견의 훈련 및 졸업시험을 함께하며 현장 분위기를 매끄럽게 이끌었으며, 보호자들의 심리적 버팀목 역할을 해내 앞으로의 활약상에 대한 기대감을 자극했다. 특히 탁월한 순발력과 센스 넘치는 리액션으로 '예능 천재' 모멘트를 만들어내며 다재다능한 면모를 다시 한번 증명했다.영탁은 최근 전국 단독 콘서트 'TAK SHOW4'를 통해 관객과 직접 소통하며 뜨거운 반응을 얻고 있다. 무대를 넘어 음악·예능·다큐멘터리까지 다양한 분야에서 활약을 이어가고 있으며, KBS 다큐멘터리 '바닷속 스파이' 내레이션에도 참여해 폭넓은 스펙트럼을 입증했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr