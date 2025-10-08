사진 제공 = TV CHOSUN '천만트롯쇼'

가수 손빈아가 '미스터트롯3'에서 놓친 1위를 '천만트롯쇼'에서 거머쥘 수 있을까.TV CHOSUN 추석특집 기인열전 '천만트롯쇼'가 8일 오후 9시 50분 첫 방송된다. '천만트롯쇼'는 대한민국 국보급 기인들과 트롯 스타들이 만나 천만뷰에 도전하기 위해 펼치는 트롯쇼.'미스터트롯3' 선(善) 손빈아는 이날 방송에서 진(眞) 김용빈을 향한 깜짝 도전장을 던지며 시선을 모은다. "경연에서도 1등을 못 했는데, 오늘만은 꼭 일등하고 싶습니다"라며 현장 판정단을 향해 큰절까지 해 보인 것.누구보다 간절한 마음으로 '천만트롯쇼'에 도전한 손빈아는 온몸을 던져 훈련에 임했다는 전언이다. 이에 MC 강호동마저 "엘리트 선수의 퍼포먼스를 볼 수 있는 근육량이다. 그런데 중요한 건 온 다리에 멍투성이다"라며 놀라움을 감추지 못한다. 손빈아의 투혼이 천만뷰라는 결실로 이어질 수 있을지 귀추가 주목된다.그런가 하면 '미스터트롯3' 당시 앞니 빠진 앳된 모습으로 큰 사랑을 받았던 9세 트롯 신동 유지우가 '천만트롯쇼'를 통해 또 한 뼘 성장한 모습을 선보인다. 이날 유지우는 무려 4m 높이의 인간탑 꼭대기에 올라서는 무동 퍼포먼스에 도전하며 현장을 아찔한 긴장감으로 물들인다.여기에 6세 무동 소녀와의 풋풋한 러브라인까지 더해져, 안방 팬들의 잇몸 미소를 자극할 전망이다. 무대 위에서 내내 붙어 있는 두 사람의 모습에 급기야 "그만 좀 떨어지라"는 반응까지 나왔다는데. 트롯 신동 유지우의 다채로운 활약은 이번 '천만트롯쇼'의 놓쳐서는 안 될 관전포인트가 될 전망이다.트롯 스타 13인의 퍼포먼스가 펼쳐지는 TV CHOSUN 추석특집 기인열전 '천만트롯쇼'는 이날 오후 9시 50분 방송된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr