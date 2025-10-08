배우 정석원과 결혼한 가수 백지영이 '싱어게인-무명가수전 시즌4'에서 눈물을 쏟는다.
오는 14일 방송되는 JTBC '싱어게인-무명가수전 시즌4'(이하 '싱어게인4') 측은 첫 방송을 일주일 앞두고 유명 가수 탄생의 현장을 기대케 하는 예고 영상을 공개했다.
'싱어게인4'는 무대가 간절한 가수들이 다시 대중 앞에 설 수 있도록 한 번 더 기회를 주는 오디션 프로그램이다. 믿고 보는 경력직 MC 이승기를 비롯해 심사위원 임재범, 윤종신, 백지영, 김이나, 규현, 태연, 이해리, 코드 쿤스트가 의기투합해 네 번째 시즌에 대한 기대를 높인다.
역대 가장 치열한 경쟁률을 뚫고 본선 무대에 선 81명의 출연진에 대한 기대도 뜨겁다. 시즌1 이승윤-정홍일-이무진, 시즌2 김기태-김소연-윤성, 시즌3 홍이삭-소수빈-이젤 등 매 시즌 스타 탄생을 견인한 '싱어게인'이 시즌4에서는 또 어떤 스타들을 발굴해 낼지 이목이 쏠린다. 예고 영상에 등장한 출연진들은 태연의 비명을 유발하는가 하면 가요계 전설 임재범조차 "숨이 막혀서 못 살겠다"라며 감탄사를 내뱉게 한다. 81명의 무대에 심사위원들의 리액션이 폭발한 가운데, 백지영은 한 무대를 보고 눈물을 쏟는다.
고막 남친을 찾았다며 행복해하는 이해리의 극과 극 반응도 흥미롭다. 윤종신과 김이나 역시 "이거 반칙 아닌가?", "빨리 나오셨어야 했네"라며 감탄한다. 여기에 심사위원 전원을 경악시킨 슈가맨 조의 반가운 활약도 기대감을 높인다.
예고편 공개 직후 각종 온라인 게시판과 SNS에서는 "새로운 조 구성 너무 궁금", "심사위원 리액션이 진짜 찐이다", "스쳐 지나가다 봐도 레전드 무대 예상", "저도 고막 남친 목소리 듣고 싶어요", "일주일 어떻게 기다려" 등의 반응이 쏟아졌다.
'싱어게인4'는 14일 오후 10시 30분에 방송된다.
정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr
