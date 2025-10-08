사진=텐아시아DB

배우 정석원과 결혼한 가수 백지영이 '싱어게인-무명가수전 시즌4'에서 눈물을 쏟는다.오는 14일 방송되는 JTBC '싱어게인-무명가수전 시즌4'(이하 '싱어게인4') 측은 첫 방송을 일주일 앞두고 유명 가수 탄생의 현장을 기대케 하는 예고 영상을 공개했다.'싱어게인4'는 무대가 간절한 가수들이 다시 대중 앞에 설 수 있도록 한 번 더 기회를 주는 오디션 프로그램이다. 믿고 보는 경력직 MC 이승기를 비롯해 심사위원 임재범, 윤종신, 백지영, 김이나, 규현, 태연, 이해리, 코드 쿤스트가 의기투합해 네 번째 시즌에 대한 기대를 높인다.역대 가장 치열한 경쟁률을 뚫고 본선 무대에 선 81명의 출연진에 대한 기대도 뜨겁다. 시즌1 이승윤-정홍일-이무진, 시즌2 김기태-김소연-윤성, 시즌3 홍이삭-소수빈-이젤 등 매 시즌 스타 탄생을 견인한 '싱어게인'이 시즌4에서는 또 어떤 스타들을 발굴해 낼지 이목이 쏠린다.예고 영상에 등장한 출연진들은 태연의 비명을 유발하는가 하면 가요계 전설 임재범조차 "숨이 막혀서 못 살겠다"라며 감탄사를 내뱉게 한다. 81명의 무대에 심사위원들의 리액션이 폭발한 가운데, 백지영은 한 무대를 보고 눈물을 쏟는다.고막 남친을 찾았다며 행복해하는 이해리의 극과 극 반응도 흥미롭다. 윤종신과 김이나 역시 "이거 반칙 아닌가?", "빨리 나오셨어야 했네"라며 감탄한다. 여기에 심사위원 전원을 경악시킨 슈가맨 조의 반가운 활약도 기대감을 높인다.예고편 공개 직후 각종 온라인 게시판과 SNS에서는 "새로운 조 구성 너무 궁금", "심사위원 리액션이 진짜 찐이다", "스쳐 지나가다 봐도 레전드 무대 예상", "저도 고막 남친 목소리 듣고 싶어요", "일주일 어떻게 기다려" 등의 반응이 쏟아졌다.'싱어게인4'는 14일 오후 10시 30분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr