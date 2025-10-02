사진 = '셰프 안성재 Chef Sung Anh' 유튜브 채널 캡처

사진 = '셰프 안성재 Chef Sung Anh' 유튜브 채널 캡처

수지를 만난 안성재가 지니를 만나면 빌게 될 소원에 대한 솔직한 생각을 밝혀 눈길을 끈다.안성재 셰프의 자체 콘텐츠 '셰프 안성재 Chef Sung Anh' 유튜브 채널에서는 '술을 부르는 수지표 감바스 술안주 레시피'라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 수지가 등장하자 안성재는 팬임을 밝히며 "TV에서 보면서 너무 매력적이시고 가수 활동하실 때도 뵀는데 이렇게 옆에 서니까 감회가 새롭다"고 했다. 이어 안성재는 "근데 수지님께서도 저를 좀 만나보고 싶으셨다고 하셨다더라"고 물었다.수지 역시 안성재 셰프의 팬임을 밝히며 "저 '흑백요리사' 너무 재미있게 봤고 또 '질문들'이라는 프로그램에 나오신 것도 봤다"며 "너무 인간적인 우시는 것도 보고 인간적으로 너무 멋지신 분이구나 생각해서 꼭 나오고 싶었다"고 했다. 이에 안성재는 제작진들에게 "티슈를 좀 가져다 달라"고 너스레를 떨어 웃음을 자아냈다.이어 수지는 새롭게 공개되는 시리즈 '다 이루어질 지니'를 언급했다. 이 작품은 천여 년 만에 깨어난 경력 단절 램프의 정령 지니(김우빈 분)과 감정 결여 인간 가영(수지 분)을 만나 세 가지 소원을 두고 벌이는 스트레스 제로, 아는 맛 생사여탈 판타지 로맨틱 코미디다.또 수지는 자신은 술을 좀 좋아하는 편이라 주로 안주를 요리한다고 했다. 이어 수지는 안성재와 함께 시금치 감바스와 마라 시금치 볶음을 만들어 맛있게 먹고 소주도 한 잔씩 나누는 시간을 가졌다. 수지는 안성재에게 "만약에 셰프님이 지니를 만나게 된다면 빌고 싶은 소원 3가지는 뭐가 있냐"고 물었다.이에 안성재는 "저는 이 질문에 대해 진지하게 생각을 할 수밖에 없는 것 같다"며 "전 셰프로 지금 유튜브도 찍고 '흑백요리사' 심사위원이고 대한민국의 유명한 셰프라고 하고 하니까 셰프로서 벌써 제 꿈을 이뤘다"고 했다.이어 "근데 물론 가야 될 길은 멀다"며 "근데 제 꿈 제가 어렸을 때 꿈꿔왔던 굉장히 많은 것들을 이뤘다"고 했다. 그러면서 "꿈을 이루고 소원하던 것을 받고 나니까 저한테 소중한 게 뭐냐 했을 때 그 힘들었던 과정인 것 같다"며 "저는 소원이 없을 것 같다"고 했다. 이를 들은 수지는 "저의 시리즈의 어떤 메시지와도 굉장히 맞닿아있는 그런 말씀을 해주셔가지고 그런 관점으로 봐주시면 너무 좋을 것 같다는 생각을 하게 된다"고 했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr