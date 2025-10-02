SNS

모델 겸 방송인 김빈우가 충격적인 셀카를 공개했다.지난 1일 김빈우는 자신의 계정에 "뺑뺑이 안경이여 ~ 잘가라 👋 여러분 저 오늘 라섹수술합니다. 진짜 떨려요 🥹🥹 저는 당분간 인스타와 빠빠이 할께용 🙇🏻‍♀️ 추석 잘 보내세용"이라는 글과 함께 사진을 게재했다.공개된 사진 속 김빈우는 도수가 높아보이는 안경을 쓰고 있다. 실제 눈보다 매우 작아 보이는 모습에 팬들을 웃음짓게 했다.한편 김빈우는 2세 연하 비연예인과 2015년 결혼, 슬하에 1남1녀를 두고 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr