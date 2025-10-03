넷플릭스

텐아시아 DB

배우 임시완이 첫 액션 연기에 만족하지 못하는 모습을 보였다. 그래서 그런지 이전의 공식 석상이나 인터뷰에서 만났을 때보다는 자신감이 많이 없는 표정을 발견할 수 있었다.최근 서울 삼청동의 한 카페에서 넷플릭스 영화 '사마귀'의 임시완을 만났다. '사마귀'는 모든 룰이 무너진 살인청부업계에 긴 휴가 후 컴백한 A급 킬러 사마귀(임시완 분)와 그의 훈련생 동기이자 라이벌 재이(박규영 분) 그리고 은퇴한 레전드 킬러 독고(조우진 분)가 일인자 자리를 놓고 벌이는 대결을 그린 액션 영화다. 임시완은 천부적인 재능의 A급 킬러 사마귀 한울을 연기했다.임시완은 인터뷰 내내 평소보다 자신감이 결여된 모습을 보였다. 공개 이후 호불호가 갈리고 있는 작품에 대해 "아직 반응을 찾아보지는 못했는데, 호불호가 있을 법한 장르라고 생각한다. 장르나 성격 자체가 모든 사람을 아우르는, 대중적인 장르는 아니여서 찍기 전부터 그렇게 생각했다"고 말문을 열었다.액션 연기에는 스스로 부족함을 느끼고 있었다. 임시완은 "더 잘 만들 수 있었다는 생각이 든다. 액션이 주된 장르이기에, 내가 만약 액션을 누구보다 잘하고 특화된 배우였으면 더 잘하지 않았을까 싶다. 감정선이나 서사를 액션으로써 납득이 갈 수 있게 묘사를 할 수 있지 않았을까 생각해봤다. 액션은 첫 시도다 보니 스스로 만족을 못 하겠더라"라고 말했다. 그러면서 "내 성에 차지 않았다. 언제 액션을 할지도 모른다는 생각에 그동안 킥복싱이나 격투기도 틈나는 대로 배웠지만 내 만족감을 충족시키기에는 충분치 않았다"라고 덧붙였다.임시완은 자신의 연기를 혹독하고 냉정하게 바라보는 편이라고. 그는 "만족감을 가져본 적이 많이 없다. 직업병인 것 같기도 하다"라며 "시간만 조금 더 여유가 있었다면 와이어 타는 신도 와이어 없이 아크로바틱으로 해볼 수 있지 않았을까 싶다. 그 장면이 제일 아쉽다"고 회상했다.오히려 임시완은 동명이작인 SBS '사마귀'를 보고 놀랐다고. 그는 "고현정 선배가 나오는 장면에서 숨이 안 쉬어지더라. 압도되는 느낌이었다"고 감탄했다. 두 작품은 동시기에 서로 다른 플랫폼에서 같은 작품명 '사마귀'로 방송됐다.또 자신보다는 '사마귀'에 함께 출연했던 박규영을 더 치켜세우기도 했다. 임시완은 "규영이는 액션 스쿨에 가장 많이 간 연기자인 것 같다. 같이 헬스장도 다니고 운동도 했다. 정말 성실하고 악바리 근성이 있다. 물리적으로 뭔가 안 되거나 부족하다는 생각이 들면 될 때까지 하는 스타일이다. 그런 부분이 속 시원하게 다가오더라"라고 극찬했다.이제 임시완은 아쉬움 가득했던 '사마귀'를 뒤로 하고, 가수로 돌아올 예정이다. 머리까지 황금빛으로 염색한 그는 하반기 컴백을 앞두고 있다. 임시완이 '사마귀'로는 만족감을 느끼지 못했지만 가수로서는 날개를 펼칠 수 있기를 기대한다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr