사진=텐아시아DB

사진제공=KBS 2TV

전 수영선수 박태환의 어머니가 "(박태환이) 새벽 훈련을 가야 해서 매일 새벽 2시부터 요리했다"고 털어놨다. 각종 세계대회를 휩쓸며 총 39개의 메달을 획득한 박태환은 앞서 방송에서 고3 때 잠실 자가를 마련했다고 밝힌 바 있다.3일 방송되는 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'(이하 '편스토랑')에서는 추석맞이 엄마 손 특집 3편이 공개된다. 가수 김재중, 송가인, 박태환이 막강한 요리 실력을 자랑하는 본인의 어머니와 함께 출격해 경쟁을 펼친다.이날 공개되는 VCR 속 박태환의 어머니는 오랜만에 찾아온 아들에게 집밥을 해 줄 생각에 기쁨을 감추지 못했다. 시가 30만 원이 넘는 최고급 한우 갈비는 물론 제주산 오겹살에 특대 사이즈 병어, 꽃게 등 등의 식재료가 쏟아졌다. 박태환의 어머니는 역대급 요리 내공을 발휘하며 16첩 밥상을 완성했다.과거 박태환의 선수 시절 어머니의 모든 일상은 아들의 훈련 스케줄에 맞춰져 있었다고. 박태환의 어머니는 "(박태환이) 새벽 훈련을 가야 하니까 매일 새벽 2시부터 요리했다"고 말했다. 체력 소모가 엄청난 운동인 만큼 잘 짜인 식단으로 잘 먹이는 것이 너무나도 중요했다는 것. 박태환은 "어머니의 요리는 저에게 최고급 휘발유와도 같았다"며 감사함을 전했다.박태환의 어머니는 유방암 투병 중에도 오직 아들을 위해 버티고 또 견뎠다고. 어머니는 "(박태환 초4 때) 유방암 초기 진단을 받았다. 바로 수술하라고 했는데 태환이 시합이 있어서 좀 지나고 병원에 갔더니 그사이 유방암 1기가 됐더라"며 "항암 치료 중에도 머리를 싹 밀고 가발 쓰고 태환이 시합을 보러 다녔다"고 회상했다.'편스토랑'은 이날 오후 8시 30분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr