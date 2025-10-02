사진=FNC

2016년 FNC엔터테인먼트가 기획한 그룹 SF9(에스에프나인) 영빈이 반려견과 특별한 추억을 쌓았다.영빈은 최근 패션 라이프스타일 매거진 에스콰이어의 30주년을 기념한 별책 에스콰이어 웰니스를 통해 반려견 자몽이와 화보 촬영을 진행했다.화보 속 영빈은 자연스러우면서도 세련된 스타일링을 선보이며 눈길을 끌었다. 특히 반려견 자몽이와 함께한 컷에서는 따뜻하고 다정한 눈빛을 드러내며 훈훈한 분위기를 자아냈다. 인터뷰에서 영빈은 반려견 자몽이에 대해 "모든 소통이 잘 될 정도로 천재견이다"라며 "아프지 말고 행복하자"라고 아낌없는 애정을 표현했다.화보와 음악을 통해 여러 방면에서 활약 중인 영빈은 SF9 활동으로 올해 꽉 찬 활약을 이어간다. SF9은 오는 8일부터 '2025 SF9 LIVE FANTASY #5 LOVE DAWN IN EUROPE & USA'(2025 SF9 라이브 판타지 #러브 던 인 유럽 & 유에스에이) 공연을 개최하고 글로벌 팬들을 찾아간다.영빈의 화보와 자세한 이야기는 에스콰이어 SNS 및 전국 오프라인 서점에서 판매 중인 웰니스 별책에서 확인할 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr