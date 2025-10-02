사진=더해리미디어

매 작품 탁월한 캐릭터 소화력을 보여준 고주원의 새 작품에 기대가 커진다.1981년생 미혼 배우 고주원이 새로운 소속사와 새 출발에 나섰다. 홍콩 알리그룹 산하의 종합미디어 기업 더해리미디어는 고주원을 위한 전폭적인 지원을 약속하며 "다양한 작품을 통해 새롭게 선보일 고주원의 연기 변신을 기대해 달라”고 밝힌 만큼 드라마 팬들의 반응은 뜨겁다. 멜로 장인부터 사극 빌런까지 폭넓은 연기 스펙트럼으로 극을 탄탄하게 받쳐온 그의 활약이 기대될 수밖에 없어서다.고주원의 이름 석 자를 전국에 알린 운명의 작품은 KBS2 '소문난 칠공주'다. 극 중 유일한 역을 맡은 고주원은 훈훈한 외모와 안정적인 연기로 시청자들에게 많은 사랑을 받았다. 이태란, 최정원과 호흡하며 보여준 섬세한 감정연기는 그에게 '멜로장인'이라는 수식어를 안겨주기도 했다. '소문난 칠공주'의 시청률은 40%에 육박했다.대본이 물밀듯이 밀려오던 이 시기, 고주원은 비슷한 로맨스 작품 대신 대하사극인 SBS '왕과 나'에 도전했다. 첫 사극 도전에 대중들의 평가는 엇갈렸지만, 고주원은 좌절하는 대신 연기를 갈고 닦아 후반부로 갈수록 카리스마 넘치는 빌런 연기를 보여주며 분위기를 반전시켰다. '왕과 나'의 시작은 시련이었을지 몰라도 연기 스펙트럼을 넓히고 배우로서 한 단계 성장하는 시간이 됐다.MBC '내여자' '김수로' SBS '산부인과' 등에 출연하며 승승장구하던 고주원은 입대하며 공백기를 갖게 되지만, 그에게는 아무런 핸디캡이 되지 않았다. 전역하자마자 KBS2 '최고다 이순신'으로 곧바로 주말극에 복귀한 것이다. 따뜻하고 훈훈한 의사 박찬우 역을 맡은 그는 대중들에게 다시 한번 멜로 장인 배우로서의 신뢰감을 각인했다.KBS2 '효심이네 각자도생'에서는 재벌 3세이자 본부장인 강태민 역을 맡아 또 다른 변신을 보여줬다. 고주원은 까칠하고 냉정하지만, 내면의 아픔을 지닌 복합적인 캐릭터를 표현하며 시청자들의 공감을 얻었다. 특히 주말극을 매력적으로 끌어내는 그의 존재감은 방송 관계자들에게도 좋은 평가를 받았다.멜로, 사극, 주말극 등 장르의 국한 없이 다양한 작품으로 새로운 면모를 보여준 고주원. 연기에 대한 진지한 태도를 유지하며, 매 작품 새로운 면모로 드라마 팬들의 마음을 사로잡아온 고주원이 다음에는 또 어떤 작품과 모습으로 대중을 놀라게 할지 주목된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr