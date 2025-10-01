사진제공=채널A

사진제공=채널A

'신랑수업' 김일우, 박선영 커플이 300일 기념 촬영을 하며 결혼에 대한 로망을 털어놨다.1일 방송되는 채널A 예능 '요즘 남자 라이프-신랑수업'(이하 '신랑수업') 183회에서는 김일우, 박선영이 서울 근교의 야외 결혼식장에서 코요태 김종민, 빽가의 지원사격을 받아 300일 기념 촬영을 한다.이날 일영 커플은 김일우가 사전에 준비한 한복을 입고 나타나 빽가와 김종민의 극찬을 자아낸다. 신혼부부처럼 화사한 두 사람의 한복 자태에 김종민은 흐뭇해하면서 "혹시 결혼식에 대한 로망이 있으신지?"라고 묻는다. 박선영은 "나야 스몰웨딩이 좋긴 한데, 드레스에 대해서는 로망이 있다. 다 감추고 싶지는 않지"라며 너스레를 떤다.화기애애한 분위기 속, 두 사람은 손도 자연스럽게 잡으면서 포즈를 취한다. 그러다 김일우는 갑자기 부채를 펼치더니 박선영의 얼굴을 가려 모두를 놀라게 한다. 이를 본 스튜디오 멘토 군단은 "혹시 기습 뽀뽀하려는 거 아냐?"라며 환호한다.그런가 하면 300일 촬영을 마친 네 사람은 다과를 즐기며 휴식을 취한다. 이때 김일우는 "선영이가 나에 비해 아까운 것 같다"고 말한다. 그러면서 그는 "선영이와 길거리를 다니면 내 어깨가 으쓱해지고, 우쭐해진다. (주위 사람들이) 선영이가 아깝다고 얘기하면 난 솔직히 기분이 좋다"고 털어놓는다. 김일우는 박선영과 단둘이 남게 되자 "벌써 300일이 됐는데 이러다 400일, 500일도 곧 올 것 같다. 우리의 3000일을 위해서"라며 웃어 보인다.'신랑수업'은 이날 오후 9시 30분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr