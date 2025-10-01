사진제공=ENA, SBS Plus

'나는 SOLO' 28기의 러브라인이 제대로 뒤엉켰다.1일 방송되는 ENA, SBS Plus 예능 '나는 SOLO'(이하 '나는 솔로')에서는 예상치 못한 러브라인이 싹트는 솔로 나라 28번지의 모습이 공개된다.이날 한 솔로녀는 여러 솔로남녀들과 어울려 윷놀이를 하던 중 한 솔로남에게 제대로 꽂힌다. 게임을 하면서 적재적소에 유쾌한 멘트를 던지는 솔로남의 센스에 스며들어 그에게 시선을 떼지 못하는 것. 솔로녀는 "이렇게 웃긴 캐릭터인지 몰랐다"고 말한다. 이어 그는 제작진과의 인터뷰에서도 "매력이 빵빵 터지는 거다. 위트 있고 센스 있는 모습이 정말 매력적으로 보였다"고 털어놓는다.그런가 하면 한 솔로남도 우연히 성사된 1:1 데이트에서 한 솔로녀에게 뒤늦게 매력을 느낀다. 이 솔로남은 "자신을 북돋아 줄 사람을 만나길 바란다. 물론 그 사람이 나라면 좋겠지"라고 플러팅한다. 그러면서 그는 "원하는 사람이 있으면 눈치 보지 말고 자기 인생만 생각했으면 좋겠어"라고 덧붙인다.급기야 이 솔로남은 "나 사실 엄청 괜찮은데~. 난 엄청 괜찮은 대안인데?"라며 다른 솔로남에게 관심이 있는 이 솔로녀에게 틈새 파고들기를 시도한다. 갑작스런 상황에 3MC 데프콘, 이이경, 송해나는 모두 당황하고, 특히 송해나는 "난 이거 아닌 거 같은데?"라며 불편한 기색을 보인다.'나는 솔로'는 이날 오후 10시 30분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr