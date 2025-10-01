사진=텐아시아DB

한국예술종합학교 연극원 출신인 배우 한지현이 드라마 '찬란한 너의 계절에'에 캐스팅됐다. 2017년 데뷔한 그는 '찬란한 너의 계절에'를 통해 처음으로 MBC 드라마에 출연한다.MBC 새 금토드라마 '찬란한 너의 계절에'는 매일 신나는 여름방학처럼 사는 남자 찬과 스스로를 겨울에 가둔 여자 란이 운명처럼 만나 얼어 있던 시간을 깨우는 예측 불허 로맨스를 그린다.극 중 한지현은 나나 아틀리에 디자인1팀 주니어 디자이너이자 세 자매 중 둘째 송하영 역을 맡았다. 송하영은 시원시원한 성격과 호탕한 웃음으로 집안의 분위기 메이커 역할을 톡톡히 해내는 인물이다. 드라마 '손해 보기 싫어서', '치얼업', '펜트하우스' 시리즈와 영화 '얼굴' 등을 통해 탄탄한 연기 스펙트럼을 선보인 한지현이 어떤 매력으로 송하영이라는 캐릭터를 완성해 낼지 주목된다.제작진은 "황혼의 로맨스부터 청춘의 설렘까지 다양한 결을 담아내며 남녀노소 모두가 공감할 수 있는 이야기를 완성할 것"이라며 "베테랑 배우들의 깊이 있는 연기와 젊은 배우들의 신선한 에너지가 어우러져 작품의 무게감과 활기를 동시에 책임질 테니 많은 기대 부탁드린다"고 전했다.'찬란한 너의 계절에'는 내년 상반기 방송을 목표로 제작에 박차를 가하고 있다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr