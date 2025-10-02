사진=텐아시아DB

지난 7월 YG엔터테인먼트를 떠나 초록뱀엔터테인먼트로 이적한 배우 유인나가 웹 예능 '유인라디오' 시즌2를 선보인다.1일 '유인라디오' 공식 유튜브 채널에는 시즌2 티저 영상이 올라왔다. 영상 속 유인나는 "세상에 단 하나뿐인 우리 멈춘이(구독자 애칭)들, 오늘도 보고 싶었어요"라며 말문을 열었다.지난해 론칭한 '유인라디오'는 배우 유인나의 이름에 라디오를 더한 합성어다. 구독자 20만 명을 빠르게 돌파하며 힐링 웹 예능의 선두 주자로 떠올랐다. 특히 유인나는 DJ이자 호스트로서 완벽한 진행 실력을 보여주며 게스트들의 매력을 한껏 끌어올렸다는 평을 얻었다.'유인라디오' 시즌2는 업로드 횟수를 주 1회로 압축하고 러닝 타임을 늘린다. 또 게스트를 초대해 이야기를 나누는 '만날사람인나', 구독자들의 사연을 오디오 드라마 대본으로 재구성한 후 게스트와 목소리 연기를 펼치는 '사랑인나'를 비롯해 노래를 청해 듣는 '듣고인나', 게임 형태의 '나를이길수인나' 등 여러 코너를 선보일 예정이다.'유인라디오' 시즌2는 오는 24일 오후 6시 5분에 첫 공개된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr