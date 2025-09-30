사진=이민정 유튜브

배우 이민정이 안타까운 가족사를 고백했다.30일 유튜브 채널 '이민정 MJ'에는 '이민정 본가 습격. 오랜만에 데이트하려고 했는데 아들이랑 아빠도 따라 옴;;'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 이민정은 "오랜만에 엄마를 만난다"면서 본가에 방문했다. 그러나 어머니는 의상 문제로 촬영을 거부했고, 문전박대당한 이민정은 허탈하게 계단에 앉아 "여자는 계속 예쁘게 보이고 싶은가보다"라며 웃음을 지었다.과거 이민정은 배우 데뷔 전 아버지의 반대에 부딪혔다고 고백한 바 있다. 당시 어머니의 입장을 묻자 "남편이 그러니까 별로 원치 않았는데, 본인이 원하니까 결국 하더라"고 전했다. 이민정은 "자식 이기는 부모 없다"며 미소를 보였다.SBS '힐링캠프' 출연 당시 어머니는 딸 이민정에게 서운함을 드러내며 "나중에 너랑 똑같은 딸 낳으라"고 한 바 있다. 이민정은 "서이가 나랑 똑같은 것 같다. 서이가 신경질 내면 나랑 똑같다"고 밝혀 웃음을 선사했다.오랜만에 어머니와 외식에 나선 이민정은 "이 가게도 오랜만이다"라고 말했다. 어머니는 "이서방이 집밥 좋아하니까"라고 반응했고, 이민정은 "그렇기도 하고, 서이가 태어나면서 외식 불가능하다"고 이야기했다.이민정은 슬픈 가족사를 공개하기도 했다. 자신이 예방주사를 맞는데 눈물 흘리는 엄마를 보고 '왜 울지?'라고 생각했다는 그는 "내가 태어나기 전에 언니를 보냈다고 하더라. 나도 고등학생 때 알았다"며 예방주사 맞고 열이 올라 세상을 떠난 어린 언니가 있었다는 사실을 고백했다.어머니는 "애들이 아픈 것에 노이로제 생겼다"고 털어놨고, 이민정은 "내가 다른 여자 아기 안고 있는 사진을 보고 엄마가 두 번째 결혼인가 생각했다"고 밝혀 폭소를 유발했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr