배우 혜리가 강남구 삼성동과 역삼동에 건물을 보유한 것으로 알려진 가운데, 중국 단독 팬미팅 추가 공연을 확정했다. 그는 내년 방송 예정인 ENA '그대에게 드림' 출연을 확정 짓고 황인엽과 핑크빛 호흡을 예고하기도 했다.혜리가 10월 26일(일) 중국 상하이에서 '인생여주'(人生女主)로 또 한 번 중국 팬들을 만난다. 혜리 소속사 써브라임은 "혜리가 지난 8월, 광저우와 남경에서 열린 동명의 단독 팬미팅을 성공적으로 개최한 가운데 현지 팬들의 뜨거운 성원에 힘입어 추가 공연을 결정하게 됐다"라고 전했다.앞서 혜리는 8월 23일 광저우, 24일 남경에서 중국 첫 단독 팬미팅 '인생여주'(人生女主)를 개최했다. 지난 공연에서 혜리는 중국에서 큰 사랑을 받았던 드라마 '응답하라 1988'과 '선의의 경쟁'을 비롯해 '청일전자 미쓰리', '간 떨어지는 동거' 등 그동안 출연했던 다수의 작품과 관련된 비하인드 스토리를 나누는 자리를 가졌다.오는 26일 개최되는 상하이 팬미팅은 혜리와 팬들이 보다 가까이 소통할 수 있도록 한 층 깊어진 이야기들을 나눌 수 있는 코너들로 채워질 예정이다.혜리는 올해 2월 방영된 STUDIO X+U 드라마 '선의의 경쟁'에서 미스터리한 상위 0.1% 고등학생 '유제이'로 분해 인생 캐릭터를 새로 썼다는 평을 받았다. 혜리는 지난 6월 시작된 팬미팅 투어 '2025 HYERI FANMEETING TOUR HYERI's STUDIO>'로 10개 도시 팬들과 만났으며, 중국 팬미팅 '인생여주'(人生女主)를 연이어 개최하며 글로벌 인기를 입증하고 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr