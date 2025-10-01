사진=스토리제이컴퍼니

1987년생 배우 서인국이 2025 아시아 팬미팅 투어를 순항 중이다. 그는 내년 공개 예정인 tvN 드라마 '내일도 출근'에 출연해 박지현과 로맨틱 코미디 호흡을 맞출 것을 예고해 기대를 키우기도 했다.서인국은 2025 아시아 팬미팅 투어 'Heart Cookie'로 7월 27일 태국 방콕을 시작으로 9월 20일에 개최한 필리핀 마닐라 공연까지 성공적으로 마무리했다. 그는 이번 팬미팅에서 하트라이더와 더 가깝게 호흡할 수 있는 한국 전통 게임을 함께하는 코너와 근황 Q&A 코너, 국가별 팬들을 위한 깜짝 선물 및 애장품 증정 등 다양한 이벤트로 팬 사랑꾼 면모를 보였다.서인국은 그의 대표곡들로 이뤄진 셋 리스트와 각국의 현지 노래를 서프라이즈로 선보여 공연을 더욱 뜨겁게 달궜다. 그뿐만 아니라 서인국은 종영한 '트웰브'와 넷플릭스 예능 '모태솔로지만 연애는 하고 싶어'의 비하인드 이야기를 전하며 팬들의 궁금증을 해소해주기도.그는 드라마, 영화, 음악으로 많은 글로벌 팬들에게 꾸준한 사랑을 받아온바 있다. 그동안 받아온 사랑과 응원에 보답하고자 알찬 공연을 위해 많은 의견을 더했다는 후문이다. 이처럼 팬들과 소중한 추억을 쌓으며 글로벌 행보를 이어가고 있는 그가 앞으로 보여줄 다양한 모습에 궁금증이 커진다.서인국의 2025 아시아 팬미팅 투어 'Heart Cookie'는 태국, 필리핀, 말레이시아, 싱가포르 총 4개국의 도시에서 열리며, 말레이시아, 싱가포르 공연은 10월 10일과 12일에 진행될 예정이다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr