'싱어게인4-무명가수전'이 역대급 심사위원단을 장착한 한층 강력한 시즌을 예고했다.10월 14일(화) 첫 방송 되는 JTBC '싱어게인4-무명가수전'(기획 윤현준, 연출 위재혁/이하 '싱어게인4')은 무대가 간절한 가수들이 다시 대중 앞에 설 수 있도록 '한 번 더' 기회를 주는 오디션 프로그램이다. 세상이 미처 알아보지 못한 무명가수, 잊혀진 아티스트, 재야의 실력자들을 재발견해 오디션 본연의 가치를 증명해 온 '싱어게인'이 또 한 번 무명의 반란을 일으킬 준비를 마쳤다.베일을 벗은 인터뷰 티저가 화제를 불러일으킨 가운데, 30일 공개된 메인 포스터와 시즌4 심사위원들의 첫 회동 영상은 기대 심리를 더욱 자극한다. 먼저 메인 포스터 속 믿고 보는 경력직 MC 이승기를 비롯한 시니어 심사위원 임재범, 윤종신, 백지영, 김이나와 주니어 심사위원 규현, 태연, 이해리, 코드 쿤스트의 남다른 존재감이 네 번째 시즌에 대한 기대를 높인다. 오로지 실력으로 승부하는 무명 가수들의 무대에 다양한 음악적 색깔만큼이나 폭넓은 심사로 어떤 시너지를 발휘할지 이목이 쏠린다.첫 회동 영상은 경력직 심사위원단과 새롭게 합류한 태연의 케미스트리를 기대케 한다. 2년 만에 한자리에 모인 임재범, 윤종신, 백지영, 김이나, 규현, 이해리, 코드 쿤스트, 그리고 MC 이승기는 유쾌한 근황 토크로 변함없는 시너지를 과시했다. 2007년 소녀시대로 데뷔한 1989년생 태연의 깜짝 등판에 환호를 보내는 열띤 모습에서 새 시즌에 대한 기대와 설렘이 고스란히 느껴진다. "탱구야"라는 별명으로 내적 친밀감을 드러내는 임재범부터 수줍게 팬심을 고백하는 김이나의 색다른 모습 역시 기분 좋은 웃음을 더한다.음악성으로 의심의 여지가 없는 '올라운더' 디바라는 칭찬 세례에 이어 질문 폭격도 쏟아졌다. '싱어게인4' 심사위원 제의에 바로 승낙했냐는 질문에 "시즌4를 한다는 소식에 내심 기대했고, 바로 승낙했다"라면서 "너무 좋아하는 프로그램이라 집에서도 괜스레 심사평도 해봤다"라는 말로 애정을 드러내기도. 또 자신이 하고 싶은 말을 늘 윤종신 심사위원장이 심사평으로 남겼다는 말에 '투머치토커' 심사 라인(?) 아니냐면서 막내 심사위원 태연의 활약에 기대감을 드러냈다. 여기에 생애 첫 심사인 만큼 경력직 심사위원들의 조언과 응원은 훈훈함을 더했다.제작진은 "그동안 많은 지원자가 좋아하는 가수로 뽑았던 태연 씨가 새로운 주니어 심사위원으로 합류했다"라면서 "집에서 혼잣말로 심사했을 정도로 애청자라고 들었다. 누구보다 참가 가수들을 애정 어린 시선으로 바라보고 현실적으로 필요한 조언을 해줄 수 있을 것"이라면서 새로운 심사위원 태연을 향한 절대적 신뢰를 드러냈다. 또 '싱어게인'이 오랫동안 사랑받아온 비결에 대해서는 "무명 가수들의 진정성과 절실함이 담긴 무대, 그리고 그런 가수들을 존중하며 따뜻한 조언과 공감 어린 격려를 건네는 심사위원들이라 생각한다"라고 차별점을 강조했다.'싱어게인4'는 10월 14일(화) 밤 10시 30분 방송될 예정이다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr