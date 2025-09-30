사진=듀오 다비치 강민경 SNS

듀오 다비치 멤버 강민경이 군살 없는 몸매를 뽐냈다.지난 29일 강민경은 개인 SNS에 "드디어 했다. 항상 하기 싫은, 막상 제일 좋은"이라는 글과 함께 헬스장에서 찍은 사진을 공개했다.사진 속 강민경은 밀착된 브라운 톤 상의와 블랙 레깅스를 입고 거울을 바라보며 셀카를 남겼다. 캡 모자를 눌러쓰고 헬스 장갑까지 착용한 그는 운동에 몰입한 모습으로 눈길을 끌었다. 꾸준한 관리로 완성한 늘씬한 보디라인이 시선을 사로잡았다.강민경은 지난 28일 개인 유튜브 채널을 통해 "10년 동안 1일 1식을 하고 있다"고 털어놨다. 그는 "극단적인 방식은 아니다. 바나나, 고구마, 라떼 같은 걸로 허기만 달래고 저녁에는 먹고 싶은 걸 먹는 루틴을 유지한다"고 전하며 자신만의 관리법을 전했다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr