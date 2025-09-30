사진=유튜브 채널 '손연재'

전 리듬체조 선수 손연재가 아들의 심한 모기 알러지 증상으로 병원을 찾았던 경험을 전했다.지난 29일 유튜브 채널 '손연재'에는 손연재가 직접 구매한 물품들을 소개하는 영상이 게재됐다. 영상에서 손연재는 "아들이 한 번 모기에 습격을 당한 적이 있었다. 모기가 얼굴에 20방 넘게 물었다. 모기 알러지가 있는 아가들이 있더라. 저도 아기를 낳고 처음 알았다"라고 전하며 모기 패치를 추천했다.손연재는 "보통 모기에 물리면 간지럽고 붓는 정도로 끝나는데, 아들은 심하게 부어서 염증이 나고 고름까지 생기더라. 당시 수족구병인 줄 알고 급히 소아과로 갔는데 의사가 모기에 의한 증상이라고 했다"고 회상했다.그는 "조금 민망했지만 아들의 모기 알러지가 너무 심해 걱정이 컸다. 그때부터 모기 관련 용품을 검색하고 주변에 물어봤더니 많은 분들이 도움을 주셨다"며 "여름에 아기와 여행을 다닐 때나 모기에 물렸을 때 모기 패치를 써보라"고 권했다.한편, 손연재는 2022년 금융업 종사자와 결혼했으며 슬하에 아들 한 명을 두고 있다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr