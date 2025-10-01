사진=(주)T2N미디어, (유)쇼앤텔플레이

1983년생 배우 장희진이 4년 만에 복귀한 연극 '나의 아저씨'가 지난 27일 막을 내리며 성황리에 여정을 마쳤다.연극 '나의 아저씨'는 동명의 드라마를 원작으로 한 작품으로, 삶의 고단함 속에서도 서로를 보듬는 인물들의 이야기를 담아냈다. 이번 공연은 원작의 정서를 무대 위에 재현함과 동시에 연극만의 밀도 있는 호흡을 더 해 관객들에게 깊은 울림을 전했다. 프리뷰 공연부터 본공연에 이르기까지 관객들의 힘찬 박수와 호평 속에 마무리되며 또 하나의 의미 있는 무대를 완성했다.장희진은 극 중 강윤희 역을 맡아 활약을 펼쳤다. 4년 만에 연극 무대에 복귀했음에도 뛰어난 연기력을 선보이며 관객들의 시선을 사로잡았다. 인물의 내적 갈등과 흔들림을 섬세하게 드러낸 장희진은 불완전한 인간의 복합적인 감정을 설득력 있게 표현하며 관객을 극 속으로 끌어들였다.그는 정교한 감정 표현과 안정적인 심리 전달력으로 극의 긴장감을 한층 높였다. 이성과 감정 사이에서 흔들리는 윤희의 내면을 자연스럽게 풀어내며 드라마에서 느낀 감동을 무대 위에서도 이어갔고 공연 속 장면마다 존재감을 발휘하며 연극 전체의 완성도를 높이는 역할을 했다.그동안 장희진은 영화와 드라마를 오가며 다양한 역할을 소화하며 연기력을 입증해왔다. 큰 화제를 모은 MBC '옷소매 붉은 끝동'에서는 우아한 카리스마가 돋보인 중전 김 씨 역을, tvN '판도라 : 조작된 낙원'에서는 진실을 추적하는 뉴스 앵커 역을 맡아 호평받았다.올 초 크랭크업 한 영화 '프롬'에서는 여수 심포니오케스트라 제1수석 연주자인 박사랑 역을 맡아 바이올린과 지휘 연습에 매진하는 등 새로운 캐릭터에 대한 열정을 보여주었다. 이처럼 다양한 매체와 무대에서 쌓은 연기 내공을 바탕으로 앞으로 차기작에서 보여줄 장희진의 활약에 대한 기대가 커진다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr