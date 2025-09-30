사진=KBS2

\KBS 2TV 일일드라마 '친밀한 리플리' 이시아가 한기웅 앞에서 이승연에게 멱살잡이를 당하는 '정체 발각 초읽기 엔딩'이 담겨 초유의 긴장감을 터트렸다.지난 29일(월) 방송된 KBS 2TV 일일드라마 '친밀한 리플리' 6회는 닐슨코리아 기준 시청률 전국 8.5%(전국 가구 전체 기준)를 기록했다. 동 시간대 전 채널 1위를 기록하며 꾸준한 우상향 상승세로 몰입감을 높이고 있다. 지난 6회에서는 차정원(이시아 분)이 주영채(이효나 분) 신분을 이용해 진세훈(한기웅 분)과 만남을 이어가는 가운데 공난숙(이승연 분)이 웨딩드레스 숍으로 진세훈과 차정원을 부르면서 위기감이 치솟았다.극 중 주영채 행세를 하며 진세훈과 데이트에 나섰던 차정원은 주하늘(설정환 분)과 만나자 당황했고, 결국 주하늘에게 여고 시절부터 자신의 디자인 북을 훔쳤던 주영채에 대한 배신감을 토로하며 울분을 터트렸다. 차정원이 주영채의 부탁으로 한 달 동안만 주영채 행세를 하기로 했다고 털어놓는 순간 진세훈이 등장했지만, 차정원은 재치 있게 결혼을 한 달 후에 하자는 말로 넘겨 위기를 극복했다. 차정원에게 푹 빠져버린 진세훈은 낙담한 채 한혜라(이일화 분)에게 지원 사격을 요청했고, 그 사이 차정원은 공난숙에게 멱살을 잡히는 악몽에 시달린 후 홀로 소주를 들이켰다.다음 날 차정원은 주하늘과 단둘이 만났고, "가짜놀이 끝나면 세상은 다시 불친절해질 거예요"라는 주하늘의 말에 "오늘 하루 어떻게 주영채로 살 수 있을까 고민하기도 벅차서요"라며 "아슬아슬하고 언제 들킬지 몰라 무섭고 떨리는데, 설레요"라고 위험하지만 쉽게 내려놓지 못하겠다는 마음을 내비쳐 주하늘을 충격에 빠트렸다. 특히 차정원은 주하늘이 "내가 터트리면요?"라는 일갈에, "존중할게요"라면서도 불안하지만 독한 눈빛을 보내 주하늘을 안타깝게 했다.공난숙은 연락이 닿지 않는 주영채로 인해 답답해하며 차정원이 홀로 있는 주영채의 집을 찾아왔고, 공난숙은 차정원이 임의대로 바꿔놓은 인테리어를 꼼꼼히 뜯어보다 "얹혀사는 처지에 간땡이가 붓지 않고서야"라는 독설을 쏟아내 차정원을 공포에 떨게 했다. 더욱이 이후 공난숙은 주하늘이 진세훈과 만나 주영채 행세를 하는 차정원에 대한 진짜 감정을 물어보는 사이 전화를 걸어왔고, 전화를 끊고 난 후에는 주영채에게 전화를 걸었다. 하지만 그동안 전화를 받지 않던 주영채는 공난숙에게 진세훈과 함께 데이트 중이라고 전해 공난숙을 의아하게 했다. 그리고 이때 차정원이 주영채가 알려준 음성변조 앱으로 공난숙과 통화했다는 사실이 공개되면서 불안감을 자아냈다.다음날 진세훈은 웨딩드레스 숍을 찾았고, 홀로 앉아 있던 공난숙은 "영채 요것이 친구랑 짜고 뭔가 수작을 부리고 있는 게 분명해"라며 매서운 눈빛을 드리웠다. 동시에 주영채에게 웨딩드레스를 입어보라고 보낸 공난숙의 문자를 받은 차정원이 웨딩드레스 숍을 찾아오면서 불길함을 드리웠다.마지막 엔딩에서는 문을 열고 들어선 차정원이 진세훈에 이어 공난숙을 보고 충격을 받은 가운데 진세훈이 차정원에게 "나까지 와서 놀랐지, 영채씨?"라고 말하자, 공난숙이 "사기꾼 같은 년아, 네가 감히 우리 영채 행세를 해?"라며 멱살을 잡고 밀쳐 차정원을 공포에 떨게 했다. 이어 진세훈이 "영채 씨가 아니라니? 알아듣게 얘기해줘!"라고 차정원을 향해 외치는, 초유의 '정체 발각 초읽기 엔딩'이 펼쳐져 긴장감을 치솟게 했다.차정원을 찾아온 한혜라는 차정원의 그림을 본 후 "욕망도 보이고 깊이도 있어요. 천부적이야"라는 평을 전해 차정원을 감동하게 했다. 이어 한혜라는 차정원 화장대 위에 있는 애착 곰 인형을 본 후 흠칫 놀랐지만 이내 "어릴 때 저런 곰 인형 하나쯤 없는 애들이 어딨다고"라고 씁쓸한 눈빛을 보내 의구심을 자아냈다. 더욱이 차정원의 집에서 나와 엘리베이터에서 차정원의 아빠인 기범(박철호 분)을 스치듯 지나치자 다급히 쫓아가는 모습으로 숨겨진 사연에 대한 궁금증을 일으켰다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr